"Tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo": El orgullo de Desabre antes del drama

La República Democrática del Congo perdió por 2-1 ante Inglaterra tras ponerle el partido difícil a una de las grandes favoritas del Mundial 2026. Sin embargo, el partido quedó en un segundo plano cuando, minutos después, su seleccionador, Sébastien Desabre, recibió en plena rueda de prensa la noticia del fallecimiento de su padre

La RD Congo se despidió del Mundial 2026 tras perder contra Inglaterra 2-1, aunque lo hizo demostrando todo lo que valían y dando cara a una de las favoritas al título.

Tras la derrota, la perdida del equipo pasó a ser un segundo plano en la rueda de prensa, donde su seleccionador Sébastien Desabre vivió uno de los momentos más duros de su vida al conocer en directo el fallecimiento de su padre.

Antes de que se hiciera público el fallecimiento de su padre, el seleccionador Sébastien Desabre analizó con orgullo el trabajo de su equipo y destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, al que llamó como "el mejor delantero del mundo", para darle la vuelta al marcador. "Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", afirmó el técnico.

El anuncio que dejó a todos en silencio

El jefe de prensa de la delegación congoleña tomó la palabra para realizar un inesperado anuncio. "Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Nuestras más sinceras condolencias", comunicó ante todos los presentes.

La reacción fue muy rápida y solo supo decir "gracias" antes de levantarse y abandonar la sala en silencio.

Un Mundial histórico marcado por el dolor

Pero lejos del mal momento por el que tuvo que pasar el seleccionador, la RD Congo firmó su mejor participación en una Copa del Mundo. Bajo la dirección de Desabre, el combinado africano regresó al torneo por primera vez desde 1974 y logró superar la fase de grupos, además de plantar cara a una de las grandes favoritas al título."Cuando representas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel".

Desabre reconoció que la eliminación dejó 'decepcionado' al vestuario, aunque quiso poner en valor el papel de su selección durante el campeonato. El técnico recordó que la República Democrática del Congo ha competido de tú a tú frente a rivales de máximo nivel y que ha tenido una muy buena participación aunque se vayan del Mundial. "Estamos decepcionados porque nos vamos del Mundial, pero hemos marcado cinco goles y solo hemos recibido cinco. Hemos hecho un gran torneo contra selecciones como Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra, que están muy por encima de nosotros en la clasificación mundial", señaló.