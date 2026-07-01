Tuchel en alerta: Inglaterra se mide al Azteca entre la altitud y el fantasma de Maradona

Tuchel analiza el 2-1 de Inglaterra ante RD Congo y ya piensa en el partido contra México en el Azteca, un duelo de octavos marcado por la altitud y el recuerdo de Maradona en 1986

El seleccionador de Inglaterra, Tomas Tuchel, ha analizado la victoria que ha tenido su equipo frente a RD Congo con un 2-1, tranquilo de lo ocurrido después del partido pero seguro que centrándose en lo que está por venir. Viene un partido difícil contra México en el Estadio Azteca para los octavos del Mundial y con miedo de lo que pasó hace 40 años, cuando Diego Maradona los dejo a la puerta con dos goles que ha día de hoy son históricos.

“Un partido hermoso, pero lleno de obstáculos”

Aunque Tuchel no hizo mención a ese momento cuando se le preguntó en la rueda de prensa asegurando que todavía estaba centrado en la victoria reciente, pero no ocultó la relevancia del choque de octavos. "Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca".

Aunque al analizar el próximo partido señaló que le esperan muchos obstáculos, entre ellos la altitud del escenario, subrayando que representa una desventaja importante para su equipo y que será difícil poner una solución en cuatro días. El técnico explicó que la adaptación física a esas condiciones es prácticamente imposible en un periodo tan corto de tiempo, en referencia a los pocos días de margen antes del encuentro. Aun así, quiso dejar claro que su plantilla afronta el reto con determinación y preparada para cualquier escenario."Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello".

En este mismo estadio fue uno de los momentos más históricos. Diego Armando Maradona eliminó a Inglaterra en el Mundial de 1986. Aquel partido quedó marcado por dos acciones legendarias del argentino: primero, el polémico gol conocido como la “Mano de Dios” y, después, una jugada individual considerada por muchos como el mejor tanto en la historia de los Mundiales. Maradona recorrió cerca de 60 metros en apenas unos segundos, superando a varios rivales ingleses, incluido el portero Peter Shilton, en una carrera que simbolizó su genialidad y que terminó consolidando aquella actuación como un momento inolvidable del fútbol mundial.

La 'maldición'

Tomas Tuchel recordó la maldición que tiene Inglaterra, y que este año el equipo ha podido dejar atrás. Desde la final ganada en 1966, Inglaterra no había conseguido remontar en una eliminatoria mundialista. "Esa es una buena señal, muy buena, simplemente muestra el nivel de determinación, y el nivel de fe, y de concentración".

El seleccionador ha visto bien a su equipo, aunque la primera parte ha costado que Inglaterra tirara hacia delante, aseguró que dominó sobre el campo y en lo ofensivo, que terminó desgastando al rival hasta encontrar el premio del gol en la segunda mitad.

El portero congoleño Lionel Mpasi fue uno de los grandes responsables de mantener el partido igualado durante gran parte del choque.

Esta victoria fue obra de su líder Kane, el que aseguró estar en todos sus onces iniciales. "Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda habríamos dado entrada a un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie (Watkins) o a Ivan (Toney), pero el plan no es jugar sin Harry (Kane)".

Un tema de debate que ha habido esta semana y que Tuchel lo saca es las pausas de hidratación, explicando que gracias a ellas, aunque no le gusta, se ha podido aprovechar. "Intento aprovechar al máximo la situación, pero sabéis que realmente no me gustan (las pausas de hidratación). Disfruto más del fútbol cuando se desarrolla con un impulso que se va acumulando".