Iniesta deja claro que el 'futuro' de España depende de la influencia de Lamine Yamal

Andrés Iniesta, leyenda del fútbol español y campeón del mundo en 2010, ha analizado el papel de España en el Mundial y ha señalado a Lamine Yamal como pieza clave del equipo. El exjugador del Barça cree que su influencia puede ser decisiva en un torneo donde los detalles marcan el camino hacia el título. Además de nombrar a jugadores como Messi y Mbappe y etiquetarlos como 'determinantes'

Andrés Iniesta es uno de esos nombres que explican por sí solos una era del fútbol español. Formado en La Masía del FC Barcelona, hasta convertirse en una pieza clave de la selección que tocó el cielo en 2010 con el Mundial de Sudáfrica. Su gol en la final ante Países Bajos no solo dio un título, también cambió para siempre la historia del fútbol español.

Con los años, Iniesta se consolidó como un jugador asociado a los momentos grandes. Por eso, cada vez que habla de fútbol, lo hace desde una experiencia muy difícil de igualar. Hoy miércoles ha hablado del Mundial y sobre la Selección de España dejando claro que el futuro de nuestra selección dependerá de la influencia de Lamine Yamal.

Lamine Yamal, un jugador que marca diferencias

Iniesta ha hablado con mucha confianza sobre Lamine Yamal, dejando claro que no es solo una promesa, sino un jugador que tiene un peso real dentro de la selección. El impacto de Lamine Yamal va mucho más allá de las estadísticas o de una jugada puntual: es un futbolista capaz de cambiar el rumbo de un partido con una sola acción, algo que en un Mundial puede marcar la diferencia entre seguir o irse a casa.

Tiene claro que el papel de Lamine Yamal no es secundario ni de complemento, sino que puede influir directamente en lo que España consiga en el torneo: "Lamine Yamal es un jugador muy importante para la selección y el devenir de esta selección evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamine Yamal de diferencial en los partidos", ha explicado.

Iniesta, que sabe lo que es decidir finales con España y que durante su carrera destacó precisamente por aparecer en los momentos grandes, valora especialmente ese tipo de futbolistas que, cuando el partido se atasca, están ahí para dar una solución donde parece que no la hay. Por eso destaca la capacidad del joven extremo para romper defensas en el uno contra uno, generar ventajas desde la nada y cambiar el ritmo del juego. Pero estas cualidades son más importantes en las eliminatorias ajustadas, donde los partidos suelen cerrarse, hay menos espacios y cualquier detalle puede decidirlo todo.

Un Mundial donde todo se decide al detalle

Iniesta sabe lo que es competir en un Mundial, y el manchego insistió en que este tipo de torneos se deciden casi siempre por pequeños detalles, momentos muy concretos que cambian por completo el rumbo de un partido o incluso de una eliminatoria.

Para Iniesta, la clave está en entender que en un Mundial no hay margen para desconectarse ni un solo instante. Un error mínimo, una pérdida de concentración o una acción mal ejecutada pueden tener consecuencias inmediatas, porque el nivel entre selecciones es muy igual, porque todos van y luchan por lo mismo, y los partidos suelen ser cerrados, con pocas ocasiones claras.

El exfutbolista lo resumió de forma muy clara: "Este tipo de torneos son muy difíciles y cualquier detalle puede penalizar mucho". Con esa idea, quiso remarcar que no se trata solo de jugar bien, sino de sostener la atención durante los 90 minutos, controlar emociones y saber gestionar la presión en cada acción.

El Mundial también deja grandes lecciones en la carrera de un futbolista, donde en competiciones de este nivel, los partidos no siempre los gana el equipo más brillante, o el que está más preparado, sino el que comete menos errores y sabe sobrevivir mejor a los momentos difíciles.

Iniesta confia en España

Entre sus favoritas para conseguir el titulo ha nombrado a España. No solo está entre las candidatas al título por el talento individual de sus jugadores, sino también por las sensaciones que le deja el equipo cuando lo ve competir.

"España para mí es una de las favoritas, por jugadores, por lo que me transmite. Sigo siendo muy optimista y espero y deseo que seamos capaces de ganar la segunda estrella", ha afirmado, no solo analizándolo fubtolísticamente, sino también emocionalmente; con el deseo de volver a ver a la selección levantando un Mundial.

Hablando de favoritos no ha querido dejar a un lado a grandes figuras como Leo Messi y Kylian Mbappé, dejando claro que son los dos jugadores determinantes. "Hasta este momento, sobre todo Leo Messi y Kylian Mbappé, que han hecho seis goles los dos".

Además, ha destacado la duda del Mundial, donde varias selecciones potentes han caído antes de lo esperado: "Hemos visto las sorpresas típicas de selecciones de más nombre que se quedan fuera, como Alemania o Países Bajos".