España y Cubarsí cambian el chip: “Empieza un nuevo Mundial. No tenemos presión de no pasar"

España tomará este inicio de la fase eliminatoria con confianza tras un duelo complicado ante Uruguay. Pau Cubarsí, protagonista en una acción clave del encuentro, ha asegurado que el equipo ha sabido mantener la calma en un partido muy físico y que ya miran a los octavos ante Austria con la mentalidad de un mundial nuevo pero sin presión

Pau Cubarsí, el central de la Selección Española, ha querido rebajar la tensión hablando con los medios después del partido tan intenso ante Uruguay en el Mundial 2026 el pasado sábado 27 de junio. Un encuentro marcado por la dureza, varias acciones polémicas y la expulsión de Agustín Canobbio.

El joven defensa, fue protagonista involuntario de una de las jugadas más comentadas del partido, tras recibir una fuerte entrada del delantero uruguayo en los minutos finales. Uruguay subió mucho la intensidad en la segunda parte, apretando arriba y metiendo al partido en un ritmo muy físico para intentar encontrar el empate. Eso hizo que el juego se volviera más brusco, con choques constantes, protestas y varias acciones al límite que obligaron al árbitro a estar muy pendiente y a cortar el juego en más de una ocasión. Con tanta tensión, la expulsión de Agustín Canobbio en el minuto 95, tras una entrada muy dura, terminó por cerrar el encuentro.

“Fue un partido muy intenso”

Cubarsí reconoció que el encuentro superó el nivel habitual de exigencia. “Fue un partido muy intenso, muy duro en algunos momentos, pero esto es el Mundial y todos los equipos lo juegan al máximo”, explicó en zona mixta. Hablan de mucha madurez dentro del equipo lo que hacen que puedan no perder los nervios en un partido que era tan tenso y que tenían tanto contacto físico, ya que estos partidos son los que te hacen perder el control.

Aún así Baena metió y España consiguió llevarse el triunfo. Esto permitió al equipo asegurarse como líder del grupo en un duelo en el que sufrió.

Tan tenso el partido que el central del FC Barcelona recibió una entrada muy fuerte en los minutos finales, en una acción que fue revisada por el VAR y que terminó con tarjeta roja directa para el delantero uruguayo. La jugada generó una fuerte reacción tanto en el campo como en redes sociales, donde se discutió si la acción podía haber tenido consecuencias más graves.

Pese a ello, el defensa español quiso restarle importancia y explicó posteriormente que el incidente quedó aclarado con el propio Canobbio. “Hablamos después del partido y vino a pedirme disculpas. Son lances del juego, estás para competir al máximo. No pasa nada”, señaló, intentando cerrar cualquier polémica.

“Empieza un nuevo Mundial”

Con la victoria ya asegurada, Cubarsí puso el foco en la siguiente fase, donde España se enfrentará contra Austria en los dieciseisavos de final en Los Ángeles.“Con muchas ganas e ilusión de que lleguen las eliminatorias, son partidos muy importantes en los que tienes que estar al 100 %. Empieza un nuevo Mundial y tenemos que jugar con ganas y como equipo para pasar de eliminatoria”, afirmó el central dejando claro que el objetivo es darlo todo para pasar a la siguiente fase. “No tenemos presión de no pasar y sí ganas de que ruede el balón. Sabemos cuál es el objetivo y vamos a ir a por él”.

Aunque en el partido tan duro contra Uruguay ganaron, deben elevar su nivel competitivo, especialmente en lo defensivo, ya que los cruces eliminatorios no permiten desconexiones.

El joven defensa también quiso quitarse presión individual, pese a ser uno de los jugadores más destacados del torneo hasta el momento. “No me fijo en estadísticas ni en lo que se dice. Quiero ser yo mismo y ayudar al equipo”, aseguró.

Además, destacó el papel de Lamine Yamal, que ya está completamente recuperado. “Está a full, con muchas ganas de ayudarnos”, comentó, subrayando el buen ambiente dentro del grupo, donde todo el mundo va a lo mismo que es ganar y ayudar a los demás.

España buscará confirmar su crecimiento en el torneo y evitar errores del pasado en grandes competiciones.