Marcelo Bielsa rompe su silencio tras la eliminación de Uruguay del Mundial: "Llegó un momento que no fue suficiente"

Marcelo Bielsa asumió que "hemos decepcionado a los aficionados", confesó que la caída fue "imprevista y difícil de soportar" y reconoció tensiones internas por las charlas y la gestión del grupo. Además, habló de Fede Valverde: "Nunca hice más concesiones con un jugador"

Uruguay puso fin a su presencia en el Mundial 2026 tras la derrota ante España del pasado 27 de junio. Los de Marcelo Bielsa quedaron terceros en el Grupo H con tan solo dos puntos, después de empatar contra Arabia Saudí y Cabo Verde. Por ello, el seleccionador rompió su silencio y y habló de cómo ha vivido las últimas semanas al frente del cargo, que le ha provocado al salida del mismo. Además, valoró la figura de Fede Valverde.

Marcelo Bielsa, muy claro: "Siento que hemos decepcionado a los aficionados"

Por un lado, Marcelo Bielsa hizo balance del Mundial que ha firmado Uruguay: "Si tengo que calificar la actuación de un equipo dirigido por mí, siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande, era totalmente imprevisto que la posición fuera la que fue. Es una caída difícil de soportar. El fútbol es una cosa que mueve pasiones y emociones y explicar lo que protagonizamos no puede ser soportada".

De esta manera, Marcelo Bielsa afirma que no puede "justificar la posición que obtuvimos. La gestión de los recursos con los que contaba no fue suficiente. Hicimos lo máximo: yo, mis compañeros de trabajo y los jugadores. Tengo la convicción de que si hubiera tomado caminos diferentes, no hubiera revertido los resultados que obtuvimos. No tengo ninguna situación por la que pueda reclamar por no haber tenido todo lo necesario para evitar los resultados".

Marcelo Bielsa: "Ellos hablaron de reducción de las charlas y entrenar divididos"

Por otro lado, Marcelo Bielsa quiso pronunciarse acerca de las noticias que dieron de qué hablar durante la concentración: "Hubo un pedido de acuerdo a la reducción de las charlas. Yo tengo una forma de explicar y opté por hacer una determinada cantidad de charlas, pero también accedí a eso. Después del partido con Estados Unidos, yo mantuve charlas con varios grupos de jugadores, ellos hablaron sobre la reducción de las charlas y entrenar divididos".

El ya exseleccionador de Uruguay explica que asumió "un compromiso y consideré ambas, pero llegó un momento que no fue suficiente. Las charlas que yo he dado son colectivas, sobre el rival a enfrentar, explicando el entrenamiento y algunos ejercicios y su uso".

Marcelo Bielsa: "Nunca hice más concesiones con un jugador que con Fede Valverde"

Marcelo Bielsa comentó si la eliminación de Uruguay del Mundial fue justa: "Podría explicar por qué deberíamos haber acabado el grupo con siete puntos. No hay apartado del análisis serio y pensado que no nos sitúe ganando a Arabia, ganando a Cabo Verde y empatando con España. Yo digo lo contrario, estábamos lo suficientemente unidos par correr el 20% más que Arabia, el 30% que Cabo Verde y el 25% más que España”.

Además, Bielsa, que dejó el cargo en Uruguay, habló sobre la figura de Fede Valverde: "Usted me dice que si yo cambio a un jugador en el minuto 60, lo expongo (Valverde). No se entiende, es parte de su función. De ninguna manera considero que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece. Le dije que quizá necesitaría usarlo como central".

En este sentido, el técnico apuntó que "cuando empezaron las eliminatorias, le nombré cinco extremos izquierdos top a los que anuló como lateral en el Real Madrid. Le dije que igual le necesitaría como extremo y como volante, y recibí una respuesta ideal y de total disposición. Si existe un conflicto, yo lo ignoro, porque nunca tuve un problema con Valverde. Soñaba con dirigir a Araújo, a Valverde, a Bentancur...".

Marcelo Bielsa apunta una reflexión para el futuro más cercano de Uruguay

Por último, Marcelo Bielsa dejó una reflexión: "No he dejado de pensar y reflexionar sobre cada una de mis decisiones. Yo lo primero que hago cuando tengo que decidir es escuchar las voces de mi alrededor y contraponerlas a mis ideas. Nosotros tuvimos seis problemas, pero ninguna de sus consecuencias explica por qué Uruguay no clasificó. Todos los logamos resolver".