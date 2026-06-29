Ya suenan nombres por Marcelo Bielsa, historia en Uruguay: "Me dejaron sólo"

El seleccionador dará una rueda de prensa de despedida pero ya dijo adiós a sus jugadores antes de dejar la concentración en Playa del Carmén; Marcelo Gallardo y Diego Forlán suenan como reemplazos

La eliminación a las primeras de cambio de Uruguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tendrá como consecuencia inmediata la salida de Marcelo Bielsa como seleccionador uruguayo, cargo en el que ha estado poco más de tres años.

16 victorias, 12 empates y ocho derrotas cuyo logro más destacado ha sido el tercer puesto conseguido en la Copa América de 2024 tras ganar en la final de consolación a Canadá. Mucho peor le ha ido en el Mundial, donde además ha protagonizado algunas anécdotas como la famosa foto para anunciarle antes de los partidos, el grito a la periodista en la zona flash tras la eliminación o el motín de sus capitanes horas antes del duelo ante España.

Marcelo Bielsa dará mañana una rueda de prensa de despedida con Uruguay aunque ya lo ha hecho de sus jugadores, a los que ha señalado a la cara por lo sucedido. "Me voy triste porque me dejaron solo", habría dicho 'El loco' a sus jugadores antes de abandonar la concentración de Playa del Carmen según el periodista Sebas Giovanelli.

En busca del sucesor de Bielsa: Gallardo, Forlán...

En el país sudaméricano ahora mismo no se habla de otra cosa que no sea el relevo de Bielsa en el banquillo de Uruguay de cara a la Copa América de 2028. Entre los candidatos que más suena está precisamente otro argentino como Marcelo Gallardo, que en febrero finalizó su segunda etapa al frente de River Plate.

Aunque hay quienes prefieren recuperar la figura de un seleccionador uruguayo, el último fue Diego Alonso, que fue eliminado también en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Así, el nombre de Diego Forlán aparece también en las quinielas y el exdelantero no se esconde.

"Yo ya fui técnico, en Peñarol. Si me llaman (de Uruguay), sabés cómo voy", reconocía a Sergio Agüero en una charla para 'La casa del Kun', espacio que presenta en ESPN, que eso sí, deja claro que no se ofrecerá al cargo.

"No, yo no llamaría. Está la gente que tiene que estar para designar. El 'Ruso' Pérez está en la sub 20, también Álvaro González en la sub 17, y Nacho González en la sub 15. El mánager es Giordano, pero hay que ver que va a pasar. Viene un recambio importante", ha explicado.

Polémica por el cambio de Valverde

Y es que uno de los momento clave del Uruguay - España fue el cambio de Fede Valverde en el minuto 57, que no gustó a la mayoría de uruguayos, tampoco a Forlán, aunque todo puede tener un trasfondo más personal, ya que el capitán fue uno de los que se rebeló al seleccionador antes del choque.

"Tengo que admitir que realmente me costó entender esa decisión. Cuando estás persiguiendo el partido contra un equipo tan fuerte como España, el último jugador que esperaría que saliera es Federico Valverde. Los entrenadores toman decisiones difíciles, y merecen respeto, pero desde fuera esta sustitución dio la sensación de que debilitó a Uruguay en lugar de fortalecerlo. En partidos de esta magnitud, necesitas a tus líderes más importantes en el campo hasta el final siempre que sea posible", opinó Forlán, que podría ganar fuerza como nuevo seleccionador uruguayo.