Manuel Neuer se retira de la selección alemana tras la dolorosa eliminación en el Mundial 2026

El portero alemán ha comunicado que deja de competir con Alemania de forma definitiva una vez ya eliminados de este mundial, confesando estar muy decepcionado por la forma de despedirse, tras caer en dieciseisavos contra Paraguay

La selección de Alemania ha sido una de las grandes decepciones de este Mundial 2026, por no decir la mayor. Comenzó el torneo goleando por 7-1 a Curazao y han caído eliminados en dieciseisavos, el primer partido eliminatorio, después de perder en penaltis contra Paraguay. Una derrota demoledora que también supone el final de carrera de Manuel Neuer a nivel de selecciones, despidiéndose así de Alemania de forma definitiva.

El portero del Bayern de Múnich ya había dejado de formar parte de los jugadores internacionales que competían con su país desde 2024, pero decidió regresar para una cita tan importante como es un mundial. Ahora, después de una gran decepción y una derrota totalmente inesperada, vuelve a decir adiós a competir con Alemania, aunque esta vez de forma definitiva.

Manuel Neuer se retira de la selección tras la decepcionante derrota de Alemania en el Mundial 2026

El guardameta de 40 años ha hecho oficial su despedida de la selección germana a través de las redes sociales. Neuer lleva 16 años formando parte de la "Mannschaft", en los que ha disputado 128 partidos, conquistando un mundial en 2014 y llevándose el Guante de Oro por su actuación en esta edición. Por ello, ahora deja por segunda vez a su país y lo hace muy dolido con la forma en la que se resolvió su último partido con la camiseta alemana.

"La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo" asegura Neuer, justo antes de confirmar que este ha sido su último baile con su país en torneos internacionales.

La dolorosa despedida de Neuer de Alemania en el Mundial 2026

"Había decidido conscientemente jugar para Alemania una vez más. Primero porque siempre me llena de profundo orgullo llevar la camiseta de la selección. Segundo, porque a los 40 años de edad y con la experiencia de 4 torneos de la Copa del Mundo, quería apoyar a los jugadores jóvenes tanto dentro del campo como fuera del campo y ayudar al fútbol de Alemania. A pesar del amargo final, no me arrepiento de este paso ni un segundo" añade el portero en este comunicado, dejando claro que no se arrepiente de su vuelta a la selección.

"Gracias por vuestro apoyo durante todos estos años y en este torneo" concluye Neuer, que se retira definitivamente del fútbol de selecciones y lo hace con un amargo sabor de boca, aunque siempre con mucho orgullo por una carrera muy destacada siendo el portero destacado en Alemania.