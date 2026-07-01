Jurgen Klopp, dispuesto a ser el nuevo seleccionador

El técnico, con pasado en Liverpool y Dortmund, después de la eliminación de Alemania, sonó con fuerza para suplir al cuestionado Nagelsmann. "Todavía no he pensado en eso", afirmó al tiempo que Fabrizio Romano apostaba este miércoles a que el alemán estaría "abierto a considerar" el regreso a los banquillos para tomar el mando del cuadro teutón

Jurgen Klopp dejó su último trabajo como entrenador en junio de 2024 después de casi 500 partidos al frente del Liverpool. Klopp cerraba una historia dorada en el Liverpool y además ponía fin a su tercera experiencia diferente en un club ya que anteriormente había dirigido en más de 300 partidos al Dortmund y en 270 al Mainz.

Klopp no se desligó del fútbol por completo a pesar de que en su despedida anunció que necesitaba descansar y fue entonces cuando el técnico alemán pasó a ser el Director Global de Deportes del grupo Red Bull que cuenta en su entramado futbolístcos con el RB Leipzig, RD Bragantino, New York, RB Omiya, Leeds United y Paris FC. Con la eliminación de Alemania el pasado lunes ante Paraguay, ocurrieron dos cosas. La primera es que se empezó a cuestionar el futuro del seleccionador Nagelsmann tras la debacle ante los paraguayos y la segunda es que surgió el nombre de Jurgen Klopp como candidato a relevarlo.

Jurgen Klopp, abierto a volver como nuevo entrenador de Alemania

Según ha apuntado este mismo miércoles el periodista Fabrizio Romano, Jurgen Klopp estaría dispuesto a "considerar un regreso" a los banquillos siempre y cuando desde la DFB (Federación Alemana de Fútbol) se le llame para contar con él. Precisamente este pasado martes, el propio Jurgen Klopp se mojó cuando fue cuestionado por la posibilidad de un regreso a los banquillos como seleccionador de Alemania. El alemán entendió ese 'run-run' pero quiso desviar la atención para hablar de la propia selección: "Todavía no he pensado en eso. Entiendo que ahora se está mencionando mi nombre. Pero no es el momento de hablar de eso", declaró.

Alemania no mueve ficha con el futuro de Nagelsmann

En el otro lado de esta historia está Nagelsmann, el actual seleccionador de Alemania ha quedado sumamente cuestionado ya que los alemanes estaban encuadrados dentro del grupo de favoritos a llegar a las rondas finales de este Mundial. Nagelsmann dejó claro tras la eliminación ante Paraguay que su intención es seguir al frente de Alemania ya que no es de huir cuando las cosas se ponen complicadas: "No soy alguien que huya. Estoy disponible si eso es lo que quiere la federación. Si no me quieren, tienen que decírmelo. Quiero continuar. En el fútbol, no tienes el control completo de todo. Si la federación quiere que lo haga, estaría encantado de preparar al equipo para la Eurocopa y la Nations League".

Desde la Federación Alemana de Fútbol, más concretamente su director deportivo, Völler, apost�� por la continuidad de Nagelsmann: "Julian sigue siendo un entrenador de primer nivel. Es un luchador, se sacudirá tras una derrota tan dolorosa y volverá listo para atacar de nuevo. Sé que mucha gente no lo entenderá después de que nos hayan eliminado así. Pero sigo convencido de que probablemente es el hombre adecuado para continuar. Pero la federación no soy yo solo. No es solo mi decisión".

Los próximo retos de Alemania con la incógnita del entrenador

Tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final del Mundial, los teutones iniciarán el camino para luchar por la Nations League, título que no tienen en sus vitrinas y que arrancará el próximo mes de septiembre. También iniciarán la carrera para clasificarse en la Eurocopa 2028 que se disputará en el Reino Unido e Irlanda. En estas dos competiciones aún está por ver si Alemania optará por darle una nueva oportunidad a Nagelsmann o si por el contrario apuesta por un cambio en el banquillo con Jurgen Klopp como principal candidato al relevo.