Las selecciones 'tapadas' de Jurgen Klopp en el Mundial 2026: "Digo dos nombres"

El técnico alemán ha analizado lo que va de torneo, con un ambiente "contagioso y único", ve a Alemania como favorita al título pero también a dos combinados que han subido el nivel como "Noruega, con una generación y un equipo extraordinario, y Japón"

Jurgen Klopp está siendo una de las figuras más reclamadas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El técnico alemán, alejado de los banquillo desde que abandonará el Liverpool hace ahora dos años, vive el fútbol de otra forma como Director Global de Fútbol de Red Bull pero en este Mundial también está haciendo las veces de comentarista deportivo para su país.

Además, ha concedido alguna que otra entrevista en la que está compartiendo sus vivencias en este Mundial, donde por ejemplo, se ha quedado prendado de lo que vivió en México en la primera jornada.

"Salí de México y fue increíble. Fui al estadio seis horas antes del saque inicial y había una cola ininterrumpida de gente que partía del centro. Un entusiasmo bestial, contagioso, un ambiente único. Y luego en Dallas, en Houston, lo mismo. Tal vez con menos intensidad, pero el ambiente ha sido excepcional dondequiera que haya ido", ha explicado Klopp en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

En su análisis de este Mundial 2026, Klopp cree que el espectáculo está ganando, es decir, que los equipos más allá de la estrategia, buscan el gol, y sobre todo ve como un acierto que se haya ampliado el torneo a 48 selecciones.

"En cada encuentro hay una demostración de calidad, y no siempre ha sido así, en absoluto, en el Mundial siempre había algo relacionado con la táctica o con el resultado que frenaba el desarrollo del juego. Aquí veo un gran deseo de imponerse, de jugar, de marcar. Como exentrenador lo he dicho y lo repito, hay demasiados partidos para los jugadores. Para los mejores jugadores en general hay demasiado fútbol. Pero ahora que estoy aquí y veo a todas estas naciones llenas de color, felices, divirtiéndose, esforzándose al máximo, pienso en Curazao, Cabo Verde, Haití... 'Come one', es precioso. Entonces saco al profesional de mi cerebro y disfruto del espectáculo", ha asegurado.

Los favoritos de Klopp para el Mundial

Era inevitable preguntarle también por cuáles equipos ve como favoritos para ganar el torneo, y como es lógico, barre para casa. "Alemania. Por ahora, una victoria amplia, otra victoria, pero sobre todo, cambios que funcionan, y ahí es donde se hace el equipo, donde se ganan competiciones como esta. Yo digo que en los cuartos estarán todos los favoritos porque impondrán su calidad superior, además de aquellas selecciones que han subido el listón para llegar al nivel de las grandes. Digo dos nombres: Noruega, con una generación y un equipo extraordinario, y Japón".

Ancelotti, el técnico perfecto para Brasil

Por último, Klopp también valoró el trabajo que está haciendo Carlo Ancelotti con Brasil: "Si yo hubiera sido brasileño y me hubieran preguntado el nombre del entrenador perfecto para la selección nacional, no habría tenido dudas: Carlo. Puede gestionar cualquier selección con su ceja. Para mí, Brasil tiene un gran potencial, pero alguien tiene que sacarlo a relucir, les falta un poco de disciplina táctica y no hay mejor persona para hacer que mejoren. Carlo es increíble, los brasileños tienen suerte".