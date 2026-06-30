Alemania 1 (3)-(4)1 Paraguay: Canale y Orlando Gill hacen historia y firman la primera gran sorpresa del Mundial

El choque entre los de Nagelsmann y los de Gustavo Alfaro se decidió en la tanda de penaltis, con máxima igualdad en el tiempo reglamentario, con goles de Enciso y Havertz. Sin embargo, Orlando Gill fue determinante de los once metros para detener los lanzamientos a Havertz y Woltermade para dar un pase histórico a La Albirroja a octavos del Mundial

Alemania y Paraguay se enfrentaron en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones llegaban en situaciones diferentes tras lo logrado en fase de grupos. Los de Nagelsmann, sin embargo, venían de una derrota ante Ecuador dónde hicieron saltar las alarmas en el cuadro germánico. El combinado de Gustavo Alfaro, por su parte, afrontaba el duelo tras una victoria en los tres primeros encuentros del torneo.

De esta manera decidió salir Nagelsmann en el importante encuentro frente a Paraguay: Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sané, Undav, Wirtz, Havertz. Por su parte, Gustavo Alfaro salió con un once reconocible formado por los siguientes futbolistas: Gill, Cáceres, Gustavo Gómez, Canale, Alonso, Cubas, Bobadilla, Galarza, Almirón, Enciso y Ávalos.

Paraguay resiste con firmeza al dominio total de Alemania

Alemania tuvo un dominio total del partido durante la primera parte, encerrando a Paraguay en su campo. Sin embargo, los de Julian Nagelsmann no creaban peligro sobre la portería de Gill, pese a algunos intentos de Wirtz y Sané, principalmente. Por otro lado, el combinado de Gustavo Alfaro apenas pudo salir en ataque en el primer tiempo, sosteniendo y defendiendo de manera firme y evitando que el marcador se abra en su contra.

No obstante, Alemania apenas estaba siendo eficaz en los últimos metros, firmando cinco remates totales en la primera parte y ninguno de ellos entre los tres palos. Los datos de posesión de los de Nagelsmann, con un 79% no daba sus frutos en el marcador. Además, Paraguay se iba creciendo a lo largo del segundo tiempo, sin amenazar la portería de Neuer. El meta del Bayern se mantenía seguro en cada acercamiento del rival.

Julio Enciso hace saltar la sorpresa en el Alemania - Paraguay

Sin embargo, todo cambió en el minuto 42. Almirón cede un balón a Galarza en banda derecha y el centrocampista de Atlanta United pone un centro medido a Julio Enciso, que, con un cabezazo, derriba la portería de Neuer firmando el primero del partido. Alemania se encontraba con una gran sorpresa poco antes de marcharse al descanso. Por ello, Nagelsmann no podía esconder su enfado desde el área técnica.

Tras el golpe recibido, Alemania tuvo llegadas hacia la portería defendida por Orlando Gill, pero sin premio para el combinado de Nagelsmann, que intentó cambiar en el descanso la dinámica del partido, consciente de que su selección tenía que remontar en 45 minutos. Tras ello, el seleccionador alemán reaccionó y antes de comenzar la segunda parte dio entrada a Goretzka y dejó en el banquillo a Nmecha.

Havertz rescata a Alemania en la segunda parte

Alemania, que venía de perder ante Ecuador, respondió de la mejor manera con el gol de Havertz en el minuto 54. El delantero del Arsenal aprovechó un gran centro de Wirtz para rematar de cabeza y poner el empate en un partido que se empezaba a complicar a los de Nagelsmann. Por otro lado, Paraguay tuvo un doble contratiempo con los cambios obligados de Ávalos y Julio Enciso, que salieron por Caballero y Mauricio.

De esta manera, Nagelsmann introdujo a Musiala para sustiuir a un Undav que no tuvo su mejor encuentro con Alemania. El combinado de Nagelsmann siguió acechando la portería de Orlando Gill buscando el segundo con el que firme la remontada. Paraguay sufrió en los últimos minutos, fruto del cansancio de todo el partido. No obstante, los de Gustavo Alfaro no se rindieron hasta el pitido final, con todo por decidir en el choque del Mundial.

Alemania y Paraguay se chocan contra un muro

Paraguay seguía resistiendo a los ataques de Alemania, que apostaban en su mayoría por los centros laterales. De ahí llegó el gol de Havertz y el delantero del Arsenal estuvo muy cerca de hacer el segundo con otro cabezazo. Sin embargo, la máxima igualdad en el partido llevó a la primera prórroga del Mundial, con ambas selecciones incapaces de aumentar la ventaja en el marcador tras tres tiros a puerta por parte de cada combinado.

Tah agitó la primera parte de la prórroga con su gol de cabeza, tras un gran centro de Brown desde saque de esquina. Sin embargo, el colegiado no anuló tras la revisión del VAR por falta de Anton en ataque, por lo que seguía el 1-1 en el marcador. Paraguay, que venía de empatar ante Australia, se aferraba a la figura de Orlando Gill. Finalmente, este choque entre los de Nagelsmann y los de Araujo se decidió desde los once metros.

Así fue la primera tanda de penaltis del Mundial 2026

Manuel Neuer y Orlando Gill fueron los encargados en detener los lanzamientos de los rivales. Empezó Havertz abriendo la tanda. El delantero del Arsenal intentó engañar al portero de Paraguay, que finalmente se lo detuvo. Tras ello, Mauricio no falló desde los once metros y puso el primero de los de Gustavo Araujo. Kimmich, sin embargo, derribó la portería, al igal que hizo Gustavo Gómez para La Albirroja.

Musiala no falló desde los once metros, poniendo el 2-2 pero con ventaja para Paraguay. De esta manera, Galarza, con mucha tranquilidad, adelantó a su selección desde el punto de penalti. Tras ello, fallaron Woltermade, Tah, Sanabria y Balbuena, solo acertó Amiri en una tanda que mantuvo el suspense hasta el final. En este sentido, Canale fue el que finalmente decidió el encuentro con su lanzamiento, haciendo historia.

- Ficha técnica

1. Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah (Malick Thiaw, m.110), Antonio Rüdiger, Nathanael Brown; Felix Nmecha (Leon Goretzka, m.46), Aleksandar Pavlovic (Waldemar Anton, m.79); Leroy Sané (Nick Woltemade, m.88), Florian Wirtz (Nadiem Amiri, m.110); Kai Havertz y Deniz Undav (Jamal Musiala, m.63).

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

1. Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres (Braian Ojeda, m.99), Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso (Fabián Balbuena, m.120+2); Andrés Cubas, Damián Bobadilla (Antonio Sanabria, m.99), Matías Galarza, Miguel Almirón (Gustavo Velázquez, m.91), Julio Enciso (Mauricio, m.57); y Gabriel Ávalos (Gustavo Caballero, m.55).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Goles: 0-1, m.42: Julio Enciso. 1-1, m.54: Kai Havertz.

Penaltis: 0-0: Havertz, para Gill. 0-1: Mauricio, gol. 1-1: Kimmich, gol. 1-2: Gustavo Gómez, gol. 2-2: Musiala, gol. 2-3: Galarza, gol. 2-3: Woltemade, para Gill. 2-3: Sanabria: falla. 3-3: Amiri, gol. 3-3: Balbuena, falla. 3-3: Tah, falla. 3-4: Canale, gol.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos). Amonestó a los alemanes Kai Havertz y Jamal Musiala y a los paraguayos Andrés Cubas y Matías Galarza. También amonestó a ambos seleccionadores.

Incidencias: Eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, en los alrededores de Boston (Estados Unidos), ante 63.945 espectadores