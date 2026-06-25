Ecuador 2-1 Alemania: Gonzalo Plata remonta y aviva el sueño de La Tricolor en el Mundial

Gonzalo Plata dio la victoria a Ecuador con su gol en el minuto 77, que permite que los de Sebastián Beccacece acaben la fase de grupos como tercera con cuatro puntos. De esta manera, remontan un partido dónde abrió el marcador Sané y respondió Angulo con el empate.

Ecuador y Alemania se enfrentaron en la última jornada de la fase de grupos de este Mundial 2026. Los de Sebastián Beccacece llegaban con necesidades reales de lograr el triunfo tras firmar un empate y una derrota en sus dos primeros partidos de este torneo de selecciones, contra Costa de Marfil y Curazao. Por su parte, los de Nagelsmann venían de ser líderes de la tabla tras conseguir pleno de victorias en este arranque.

Por un lado, Ecuador comenzó con Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo, Nilson Angulo; John Yeboah, Gonzalo Plata, Enner Valencia. Por otro lado, Alemania, con dos cambios, empezó el encuentro con Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Sané golpea de inicio y Angulo responde

El encuentro empezó de manera inmejorable en el MetLife Stadium. Alemania empezó atacando en la primera jugada del partido, dónde vino el gol de Leroy Sané. El futbolista del Galatasaray recibe un balón de Wirtz y no perdona ante Galindez para poner el 0-1 en el marcador. Sin embargo, Ecuador protestó una posible falta de Pavlovic por posible juego peligroso, pero la colegiada del partido no decidió anular el tanto.

No obstante, Ecuador, animado por la afición presente en el estadio, se vino arriba en busca del empate en el marcador. En este sentido, Nilson Angulo, que fue titular por primera vez en este Mundial 2026, respondió a la confianza de Sebastián Beccacece para firmar el empate con un gran disparo desde la frontal. El delantero del Sunderland sorprendió a un Neuer que no consigue dejar la portería a cero para Alemania.

Alemania se apaga y Ecuador se crece en la primera parte

Tras ello, el partido en Nueva York fue de más a menos, con dos selecciones que apenas probaban a Galindez ni a Neuer. De hecho, Ecuador acabó la primera parte con un solo tiro a puerta, a diferencia de Alemania que firmó dos, entre el que vino el gol de Sané. Sin embargo, hubo jugadores que destacaron especialmente, como el jugador del Galatasaray o Wirtz, por parte del combinado de Nagelsmann, que se mantenía tranquilo desde su posición.

Por su parte, Nilson Angulo fue de lo más llamativo en Ecuador, que aprovechaba la oportunidad de ser titular en un partido tan importante como el de ante Alemania. Además, Caicedo se hizo dueño del centro del campo del encuentro, compitiendo con Pavlovic y Nmecha en la zona de creación de juego. Pese a ello, el choque en el MetLife Stadium se fue con tablas en el marcador y con mucho por decidir en el segundo tiempo.

Gonzalo Plata desata la locura en el MetLife Stadium

Nagelsmann introdujo un cambio al comienzo de la segunda parte, dando entrada a Stiller por Pavlovic, que vio tarjeta amarilla y Alemania, que perdió a Schlotterbeck, estaba en riesgo de quedarse con uno menos durante el resto del partido. Además, quince minutos después, el seleccionador volvió a mover el banquillo, saliendo al terreno de juego Thiaw y Undav, lo que mejoró notablemente al combinado germánico de cara a puerta.

Ecuador no dejó de intentarlo durante todo el partido, con un Gonzalo Plata que pudo remontar el encuentro en el minuto 70, pero finalmente no encontró portería. De la misma manera, Kervin Rodríguez también la tuvo compases despuñés, pero se topó con la defensa de Alemania. No obstante, en el 77' llegó finalmente el premio para la selección de Sebastián Beccacece, con un Gonzalo Plata que desató la locura con el segundo tanto, el 2-1.

Finalmente, Ecuador se impuso a Alemania gracias al gol de Gonzalo Plata en el minuto 77, que fue el héroe de su selección. Con ello, los de Sebastián Beccaece acaban la fase de grupos como terceros con cuatro puntos, a dos de Costa de Marfil, que ha vencido y eliminado a Curazao del Mundial 2026. Por ello, Alemania acaba como primera con seis puntos, accediendo a dieciseisavos de final.

- Ficha técnica

2. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (m.64, Angelo Preciado); Piero Hincapié (m.71, Pervis Estupiñán), Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah (m.85, Félix Torres); Nilson Angulo (m.85, Jordy Caicedo), Gonzalo Plata y Enner Valencia (m.64, Kevin Rodríguez).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

1. Alemania: Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich (m.60, Malick Thiaw), David Raum; Aleksandar Pavlović (m.46, Angelo Stiller), Jamal Musiala, Florian Wirtz (m.73, Pascal Gross) Felix Nmecha (m.64, Maximilian Beier); Leroy Sané y Kai Havertz (m.60, Deniz Undav)

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Goles: 0-1, m.2: Sané. 1-1, m.9: Angulo. 2-1, m.77: Plata.

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos). Amonestó a Hincapié (m.43) y Pavlović (m.44), Alan Franco (m.50) y Plata (m.89.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo E jugado en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) ante 80.663 espectadores