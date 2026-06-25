Ecuador - Alemania, en directo el partido de la jornada tres del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre los de Sebastián Beccacece, y los de Nagelsmann, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Ecuador y Alemania, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

El choque entre Ecuador y Alemania será dirigido por la árbitra Tori Penso. Junto a ella, estarán en el día de hoy Brooke Mayo y Kathryn Besbitt, como asistentes- Por otro lado, el cuarto árbitro será Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

Así está la situación en este Grupo E del Mundial 2026 , a falta de disputarse la tercera y decisiva jornada:

La mala noticia en Alemania ha sido la lesión de Nico Schlotterbeck, que se perderá lo que resta de Mundial.

Ecuador y Alemania miden sus fuerzas en el partido de hoy en el MetLife Stadium de Nueva York. Las dos selecciones llegan con dinámicas diferentes pero con el objetivo de ganar para conseguir sus retos correspondientes. Por un lado, el combinado dirigido por Nagelsmann buscará una victoria que les clasifique a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primeros de grupo, tras vencer en las dos primeras jornadas.

Por otro lado, los de Sebastián Beccacece vienen de perder frente a Costa de Marfil en el primer partido de Ecuador en el Mundial 2026. Tras ello, empataron a cero ante Curazao, por lo que apostarán todo para la última jornada de esta fase de grupos ante Alemania, que lleva un total de nueve goles en dos encuentros, firmando un gran comienzo los de Nagelsmann en su camino por seguir avanzando rondas y ganar el torneo.

Ecuador afronta el partido ante Alemania con un reto mayúsculo

Ecuador no viene de cosechar buenas noticias en sus primeros partidos del Mundial 2026. Los de Sebastián Beccacece no han visto puerta ni ante Costa de Marfil ni Ecuador, por lo que no han podido celebrar un gol hasta el momento en este torneo de selecciones. Además, las ocasiones fueron mínimas en los diferentes encuentros, llegando a rematar una vez entre los tres palos en su estreno en esta competición.

Sin embargo, Ecuador firmó un partido totalmente diferente ante Curazao, llegando a registrar quince remates a puerta a lo largo de los 90 minutos. Esto no le fue suficiente a la selección dirigida por Sebastián Beccacece para abrir el marcador en el segundo partido del Mundial 2026, ya que el partido acabó en 0-0 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Con ello, el combinado sudamericano deberá anotar para soñar con pasar de ronda.

Nagelsmann apunta a hacer cambios en su once inicial ante Ecuador

Alemania, por su parte, empezó el Mundial 2026 de la mejor manera, con una goleada ante Curazao por 7-1. Los de Nagelsmann ofrecieron una gran versión, sobre todo apoyado en jugadores como Havertz, que logró un doblete. Otro de los que destacaron fueron Deniz Undav, delantero del Stuttgart, que logró un tanto y una asistencia y dos goles en el partido de la jornada dos, ante Costa de Marfil.

La mala noticia en Alemania es la lesión de Schlotterbeck. El jugador del Borussia Dortmund cayó lesionado en el encuentro ante Costa de Marfil y será baja para lo que resta del Mundial 2026. Por ello, el central, pretendido por el Real Madrid, se suma a las bajas de Karl y Brown. Esto hace indicar que Rüdiger será titular en el día de hoy junto a Thiaw, acompañado en la parcela defensiva de otros futbolistas como Anton o Raum.

Todo en juego en los dos partidos del Grupo E del Mundial 2026

Por otra parte, cabe recordar que desde las 22:00 (hora española) también se jugará el otro partido de este Grupo E, que enfrentará a Costa de Marfil y Curazao. La primera llega con tres puntos a la última jornada de esta primera fase, a diferencia de la segunda que llega con tan solo uno, al empatar ante Ecuador el pasado 21 de junio. Por ello, las cuatro selecciones estarán pendientes del otro encuentro a lo largo e los 90 minutos.

Además, el choque entre Ecuador y Alemania será dirigido por la árbitra Tori Penso, que se convirtió en la segunda mujer en dirigir un partido del Mundial masculino. Junto a ella, estarán en el día de hoy Brooke Mayo y Kathryn Besbitt, como asistentes- Por otro lado, el cuarto árbitro será Campbell-Kirk Kawana-Waugh.