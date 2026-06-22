Alemania pierde a Nico Schlotterbeck para el Mundial debido al alcance de su lesión

La selección germana se queda sin uno de sus jugadores clave para el resto del Mundial 2026, después de confirmar que Nico Schlotterbeck sufre una seria lesión en el tobillo izquierdo

Alemania es siempre una de las candidatas para pelear por un mundial, siendo la segunda máxima ganadora a nivel histórico con cuatro estrellas. Esta edición, además, golearon en su debut para demostrar su calidad individual, aunque dejaron algunas dudas en la segunda jornada. Sin embargo, ahora Nagelsmann pierde a una de sus piezas clave en el equipo debido a la lesión de Nico Schlotterbeck.

El jugador del Borussia Dortmund salió del terreno de juego al termino de la primera parte en el partido de los germanos contra Costa de Marfil, en el que consiguieron la victoria de forma muy apurada por 2-1. Sin embargo, a pesar de esta victoria que certificó su pase a los dieciseisavos, Alemania sufre una baja muy importante para lo que resta de torneo.

Nico Schlotterbeck se queda sin Mundial con Alemania debido a una lesión

En el partido de la segunda jornada de Alemania, Schlotterbeck sufrió una lesión en el minuto 13 del partido tras un choque con Amad Diallo. A pesar de que tuvo que ser atendido en el terreno de juego, el defensa resistió en el campo hasta el descanso. Ahora, tras analizar el alcance de su lesión, los teutones confirman que Schlotterbeck no podrá jugar con su país este Mundial y tendrá que estar dos meses alejado del fútbol.

La Federación Alemana de Fútbol confirma el alcance de la lesión de Schlotterbeck

El defensa alemán tiene una rotura del ligamento medial del tobillo izquierdo, que tiene un tiempo de recuperación de 8 semanas aproximadamente, unos dos meses, por lo que se pierde el Mundial con su selección.

"Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos. Por suerte se trata de alguien positivo que mira hacia adelante. Es una buena señal que vaya a seguir con el equipo porque fuera del campo también tiene influencia" reconoce Julian Nagelsmann, que ha apostado por que el defensa se quede en la concentración alemana a pesar de no poder jugar.

Raphinha y Koné, otras lesiones clave en el Mundial 2026

La lesión de Schlotterbeck es una baja muy sensible para Alemania, pero no es la única que ha habido en los pocos días de competición que lleva esta copa del mundo. Carlo Ancelotti también lo ha sufrido con Brasil con la baja de Raphinha, que aunque no es tan grave como para despedirse del Mundial, sí ha sufrido una importante recaída y no estará disponible para las primeras eliminatorias.

El caso más grave es el de Ismael Koné, que sufrió una durísima entrada Assim Madibo en el partido entre Canadá y Qatar, que ha derivado en una fractura de tibia izquierda que le tendrá varios meses alejado de los terrenos de juego.