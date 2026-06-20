La escalofriante lesión de Koné en el Canadá - Catar saca la cara más solidaria del Mundial

El pasado jueves en el choque entre canadienses y catarís, una dura entrada de Madibo sobre el futbolista del Sassuolo, le provocó una fractura que lo dejó fuera del Mundial. Desde la Federación de Catar se ha lanzado un mensaje de ánimo

El Mundial vivió el pasado jueves una de las imágenes más escalofriantes desde que la cita de Estados Unidos, México y Canadá arrancase el pasado 11 de junio. En el transcurso del encuentro entre Canadá y Catar, un choque que terminó con la que hasta el momento es una de las mayores goleadas del Mundial con un 6-0 final, Assim Madibo entró con fuerza a Ismaël Koné con tan mala suerte que le provocó una grave lesión.

El jugador internacional con Canadá y que pertenece al Sassuolo de la Serie A, se echaba la mano a su pierna izquierda y gritaba de dolor al ver como la tibia se le había fracturado. La jugada terminó con Madibo siendo expulsado y con Koné retirado del terreno de juego en camilla. El propio Madibo se dio cuenta rápidamente de lo que había provocado y en su rostro se reflejaba la preocupación.

Catar no olvida a Koné tras lesionarse por la entrada de Madibo

Después de la dura lesión de Koné, de la cual ya ha sido operado, desde la selección de Catar no han querido olvidarse del jugador de Catar y este mismo sábado le mandaron un mensaje de apoyo para que el jugador del Sassuolo se recuperase pronto: "Recupérate pronto, Ismaël Koné", rezaba el mensaje de la Federación de Catar publicado en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de este organismo. Además, el mensaje estaba acompañado de una imagen difuminada del propio Koné retirándose en camilla el pasado jueves ante Catar.

Koné se muestra positivo a pesar de la lesión

La lesión de Koné supuso el final de su participación en el Mundial pero el jugador del Sassuolo, a pesar del complicado momento que está viviendo al decir adiós a la cita mundialista, tuvo fuerzas y ánimos para lanzar en su cuenta personal de Instagram: "He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias". La imagen de la lesión de Koné impactó a nivel Mundial y ensombreció la importante goleada de Canadá ante Catar.

Canadá mira a la siguiente ronda y Catar aspira a dar la campanada

Con la dura lesión de Koné confirmada, Canadá afronta la última jornada del grupo B con un duelo directo ante Suiza que en caso de triunfo o incluso de empate les daría el primer puesto por delante de los helvéticos. A Suiza solo le vale ganar ya que la mejor diferencia de goles de Canadá les coloca actualmente por delante en la clasificación del grupo B.

Por su parte Catar, que en la primera jornada sorprendió con un importante punto ante Suiza que supuso el primero en la historia de los mundiales, buscará en la última jornada un triunfo ante Bosnia Herzgovina que les coloque con cuatro unidades y que por lo tanto les deje con posibilidades reales de estar entre las ocho mejores terceras de todos los grupos. Los de Julen Lopetegui harían historia si lograsen el pase a dieciseisavos de final del Mundial.