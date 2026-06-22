Nueva Zelanda 1-3 Egipto: Mohamed Salah coloca a su país como líder de grupo y mete en un serio apuro a Bélgica

Egipto remonta a Nueza Zelanda para conseguir su primera victoria en un Mundial y complica seriamente las opciones de Bélgica para avanzar a los dieciseisavos, que debe ganar a la propia Nueva Zelanda en la tercera y última jornada

Por fin hay una victoria en el Grupo G. La primera jornada acabó con un cuádruple empate a puntos entre todos los países del cuadro y en la segunda ronda ha sido Egipto el encargado de evitar otro empate general tras derrotar a Nueva Zelanda por 1-3, aunque Bélgica e Irán, sus rivales en el cuadro, sí volvieron a firmar las tablas.

Mohamed Salah marca el gol de la victoria para Egipto y el país africano se coloca como líder de grupo de forma sorprendente, bajando a Bélgica hasta la tercera posición de la tabla y dejándoles en una situación delicada para la tercera y última jornada, en la que debe ganar a Nueva Zelanda.

Egipto remonta a Nueva Zelanda y se coloca como líder del Grupo G en el Mundial

El país africano da la sorpresa con su primera victoria en una copa del mundo después de una gran remontada ante Nueva Zelanda, que comenzó el partido mucho más agresiva y con más ocasiones. Tanto es así que en el minuto 15 de partido se adelantaron en el marcador con un gol de Finn Surman. Pero quizás se confiaron demasiado con esta pequeña ventaja y rebajaron la intensidad.

El segundo tiempo, Nueva Zelanda lo comenzó más relajado, aunque seguían construyendo jugadas de peligro, pero quedaron totalmente descolocados cuando llegó el gol del empate de Mostafa Ziko en el minuto 58. Un tanto que les dio mucha confianza y que permitió que el conjunto africano le diera la vuelta al marcador con el tanto de Mohamed Salah en el 67, quién ya había amenazo la portería rival. Un golpe para Nueva Zelanda que todavía se encontró con un tercer gol en contra para sentenciar la victoria de Egipto, que anotó Trézéguet en el 82 para la tranquilidad del equipo.

Bélgica y Nueva Zelanda se jugarán su clasificación a los dieciseisavos del Mundial con un duelo directo en la última jornada

La derrota de Nueva Zelanda le coloca como última de grupo, el único país que no ha sumado puntos en uno de los dos partidos, por lo que cae hasta el fondo de la tabla. Por ello, su tercer partido será decisivo, con un duelo directo contra Bélgica por ver quién queda definitivamente eliminada de este torneo por países. Mientras tanto, Egipto e Irán se enfrentan entre ellos

Ficha técnica

1 - Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne (Tyler Bindon, m.86), Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace (Jesse Randall, m.76); Callum McCowatt (Ben Old, m.66), Joe Bell, Marko Stamenic, Elijah Just (Francis De Vries, m.87), Sarpreet Singh (Ryan Thomas, m.76); y Chris Wood.

3 - Egipto: Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Hamdy Fathy (Ramy Rabia, m.41); Marawan Attia, Mohanad Lashin, Emam Ashour (Zizo, m.86), Mostafa Zico (Hamza Abdelkarim, m.77); Mohamed Salah (Hossam Abdelmaguid, m.85; Mohamed Abdelmonem, m.90+9) y Omar Marmoush (Trezeguet, m.76).

Goles: 1-0, m.14: Finn Surman. 1-1, m.59: Mostafa Zico. 1-2, m.67: Mohamed Salah. 1-3, m.81: Trezeguet.

Árbitro: Omar Alali (Emiratos Árabes Unidos). Amonestó a Mohanad Lashin, de Egipto, y a Callum McCowatt y Sarpreet Singh de Nueva Zelanda.

Incidencias: Partido del Grupo G del Mundial 2026 disputado en el BC Place de Vancouver ante 52.497 espectadores. Se realizaron pausas de hidratación en los minutos 22 y 72

Clasificación del Grupo G tras la victoria de Egipto y el empate de Bélgica