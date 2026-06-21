Bélgica 0 - 0 Irán: 'Los diablos rojos' se complican el Mundial tras su segundo empate

Irán vuelve a rescatar un punto al enfrentarse a uno de los países más fuertes del Grupo G y tiene más opciones de avanzar a la siguiente ronda que Bélgica, que a priori era favorita, tras su segundo empate en el Mundial

El Grupo G del Mundial es el que más apretado está en estos momentos. Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto llegaban a esta segunda jornada con máxima igualdad de puntos tras un empate en los partidos de la primera jornada. Pero no mejora la situación para Bélgica e Irán tras su segundo enfrentamiento, en el que han vuelto a empatar, esta vez sin goles.

La Selección que dirige Rudi García vuelve a repartirse puntos en su segundo choque en el Mundial, complicándose mucho sus opciones de estar en la siguiente ronda a pesar de tener jugadores muy destacados en el once como De Bruyne o Lukaku. Aunque el gran protagonista de este enfrentamiento ha sido Beiranvand, el portero iraní, que ha detenido todos los disparos peligrosos de Bélgica.

Bélgica genera ocasiones pero es incapaz de convertirlas ante Irán en la segunda jornada del Mundial

El empate a cero es el mejor resultado que podría sacar Irán después del asedio belga que han sufrido. Los 'diablos rojos' han disparado más de 22 veces a la portería iraní pero han finalizado el partido con 0-0 en el marcador. De hecho, hasta han tenido suerte ya que se llevaron un susto tras el gol de Irán, anotado por Taremi en el minuto 25, que finalmente fue anulado por fuera de juego.

Bélgica siguió intentando marcar un gol hasta el final de partido, dominando la posesión y los disparos, pero topándose con una fuerte defensa iraní y con la expulsión de Nathan Ngoy en el minuto 67, que dejó al equipo europeo en una situación muy delicada, como el agónico 0-0 demuestra, dejando todo por decidir en la última jornada.

Bélgica, favorita del grupo, se complica su pase en el Mundial tras un nuevo empate

Este resultado es muy negativo para la selección belga, que partía como la clara favorita de este Grupo G. Sin embargo, Irán tiene cierta ventaja sobre ellos al haber marcado más goles en la primera jornada, a la espera de lo que pase en el tercer y definitorio partido. Lo que está claro es que para tener jugadores de élite que compiten en grandes ligas, los 'diablos rojos' no están cumpliendo con las expectativas.

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto, clave para romper la igualdad del Grupo G en el Mundial 2026

Tan flojo es el Mundial que está haciendo Bélgica que depende del partido de sus rivales directos, que también se disputa este domingo 21 de junio, aunque ya en la madrugada española. El choque entre Nueva Zelanda y Egipto será clave para ellos, con los belgas deseando otro empate que mantenga la igualdad en el cuadro y deje todo abierto para la última jornada.

Si hay algún ganador en este choque, ese país se colocará como primero de grupo, desplazando a Bélgica al tercer lugar y jugándosela a una carta en una jornada final contra Nueva Zelanda, quién sobre papel es el rival más complicado de este cuadro.

Ficha técnica

0 - Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier (m.58, Timothy Castagne), Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin (m.58, Hans Vanaken), Leandro Trossard, Kevin De Bruyne (m.87, Matías Fernández-Pardo), Alexis Saelemaekers (m.58, Dodi Lukebakio), Romelu Lukaku (m.73, Arthur Theate).Seleccionador: Rudi Garcia (Francia)0 - Irán: Alireza Beiranvand, Ehsan Hajsafi (m.66, Mahdi Torabi), Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanaani, Saled Hardani (m.46, Alireza Jahanbakhsh), Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos (m.79, Shahriar Moghanlou), Saeid Ezatolahi (m. 85, Amirhossein Hosseinzadeh), Mohammad Mohebi (m.68, Milad Mohammadi) y Mehdi Taremi.Seleccionador: Amir Ghalenoei (Irán)Árbitro: Darío Herrera (Argentina). Amonestó a Romelu Lukaku, de Bégica; y a Saeid Ezatolahi, de Irán. Expulsó a Nathan Ngoy, de Bélgica (minuto 66).