Ecuador - Alemania: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido del Grupo E del Mundial 2026

Alemania, ya clasificada para los dieciseisavos, decide su posición ante un Ecuador obligado a ganar si quiere seguir teniendo opciones de pasar de ronda

El Grupo E afronta este jueves 25 de junio su tercera y última jornada de la fase de grupos, a la espera de la clasificación final para conocer que países avanzan hasta los dieciseisavos y en qué posición, que definirá su camino en este Mundial 2026. Alemania llega a esta cita ya clasificada para la siguiente ronda, mientras que Ecuador necesita ganarle a los germanos para tener opciones, siempre pendiente de lo que ocurra en el choque entre Curazao y Costa de Marfil.

La selección germana logró la victoria en sus dos partidos, por lo que con seis puntos ya está en dieciseisavos y ocupa la primera plaza de este cuadro. Ecuador, por su parte, está tercero, aunque con la posibilidad de alcanzar a Costa de Marfil, en el segundo puesto. Estos partidos serán decisivos y por ello se celebran a la misma hora.

Dónde ver en directo el Ecuador - Alemania del Grupo E del Mundial

La retransmisión de todos los partidos del Mundial 2026 queda en manos de DAZN y Movistar+. A esas dos opciones bajo suscripción, este partido entre Ecuador y Alemania suma una alternativa en abierto, ya que el choque se podrá ver en La 1 de forma gratuita. También tienen la opción de poder hacerlo a través de Internet en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos las horas previas, todo lo que ocurre sobre el césped y las posteriores reacciones.

¿A qué hora se juega el partido entre Ecuador y Alemania del Mundial?

Los últimos choques del Grupo E se juegan los dos a la misma hora, con el partido entre Ecuador y Alemania dando el inicio a las 22:00 en territorio peninsular y a las 21:00 en Canarias, una franja de noche perfecta para sentarse a verlo sin renunciar al sueño. Nueva York acoge a una Alemania de pedigrí mundialista frente a un Ecuador que necesita dar la campanada en el gran escenario del MetLife para seguir compitiendo en este torneo.

Con tres jornadas para definir el Grupo E, donde avanzan los dos primeros y los mejores terceros, ambas selecciones junto con Curazao y Costa de Marfil, tienen que definir las posiciones finales del cuadro para conocer a los dos clasificados y esperar si el tercero de este grupo está entre los mejores de la fase.

Clasificación del Grupo E antes de la tercera y última jornada de fase de grupos del Mundial 2026

Alineaciones de Ecuador y Alemania para el partido del Mundial 2026

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco; Willian Pacho; Piero Hincapié; Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo; Pedro Vite; Jordy Alcívar; Gonzalo Plata; Enner Valencia; John Yeboah.

Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz y Havertz.