Ecuador 0-0 Curazao: Advocaat sigue haciendo historia en el Mundial

Ecuatorianos y curazoleños no pasaron de las tablas iniciales y llegan a la última fecha con opciones de entrar en las dos primeras plazas si suman un triunfo. Los caribeños son los que lo tienen más complicado

El grupo E del Mundial 2026 sigue siendo un caladero ideal para encontrar grandes sorpresas. Después de una primera jornada en la que se produjo el primer gol de Curazao en un Mundial y ante toda una selección como Alemania. En esta segunda jornada, Curazao tenía en mente otro hito, sumar el primer punto en el Mundial y delante tenía a una Ecuador, que pese a ser una de las selecciones que más proyección tenía sobre el papel, había caído en el estreno ante Costa de Marfil. Curazao y Ecuador se veían las caras en Kansas City en busca de los puntos en juego y sabiendo que Alemania había encarrilado el pase a la siguiente fase.

Los porteros, grandes protagonistas en Kansas City

Con Pervis Estupiñán esta vez como titular, los sudamericanos apostaron por una línea de tres defensores y aprovecharon muy bien los extremos para crear peligro. El jugador de Milan y John Yeboah Zamora fueron dos de los mejores de su equipo. Aún no se habían jugado tres minutos cuando Eloy Room se agigantó y evitó un gol de Enner Valencia con una espectacular parada en un mano a mano. El portero de Curazao fue la gran figura del juego.

Del otro lado, Tahith Chong aproximó a los dirigidos por Advocaat con una gran jugada que no concluyó bien y Sherel Floranus lo hizo con un disparo se fue por poco. Por momentos con diez de sus once jugadores parados en campo de Curazao, los ecuatorianos siguieron yendo al frente. Room evitó primero un gol de John Yeboah Zamora y luego uno de Valencia, después de una gran jugada por el sector izquierdo de Estupiñán e Hincapié.

Ecuador se vuelca sobre la puerta de Curazao

En el comienzo del segundo tiempo nada cambió: el centrocampista de Chelsea, Moisés Caicedo remató desde afuera del área y Room mantuvo cerrado el candado que le puso a su portería. Sobre los 60 minutos, tras otra buena respuesta del guardameta de Curazao, el que se lució con una doble parada fue Hernán Galíndez, evitando primero el gol de Leandro Bacuna y luego de Livano Comenencia.

El colegiado muestra una cartulina amarilla a un jugador de Ecuador

Ecuador volvió a adelantarse. Valencia probó de cabeza y Room otra vez lo evitó con otra gran parada. También impidió el tanto de Pedro Vite rechazando un potente disparo desde afuera del área. Sobre el final, Valencia se lo perdió por poco y Ángelo Preciado estrelló un balón contra el poste horizontal. Ecuador tendrá que ganarle a Alemania en la tercera jornada si quiere clasificarse a la siguiente ronda, mientras que Curazao alimenta una mínima opción si vence a Costa de Marfil.

Ficha técnica:

0. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (m.83, Ángelo Preciado), William Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah Zamora (m.89, Jordy Caicedo), Moisés Caicedo, Jordy Alcivar (m.46, Kevin Rodríguez), Pedro Vite, Pervis Estupiñán (m.70, Nilson Angulo); Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

0. Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Serel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (m.75, Roshon Van Eijma); Livano Comenencia (m.83, Godfried Roemeratoe), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (m.75, Kenji Gorré), Tahith Chong (m.75, Jearl Margaritha) y Jürgen Locadia (m.83, Gervane Kastaneer).

Seleccionador: Dick Advocaat.

Goles: no hubo.

Árbitro: el chino Ma Ning. Amonestó a Jordy Alcívar, Leandro Bacuna.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo disputado en el estadio de Kansas City ante 68.598 espectadores.