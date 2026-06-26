Paraguay 0-0 Australia: Máxima incertidumbre para la albirroja en el Mundial

El reparto de puntos entre Paraguay y Australia coloca con ventaja a los 'aussie' en el grupo y les da el pase a los dieciseisavos como segundos, mientras que el país que dirige Gustavo Alfaro tendrá que esperar a que finalice la fase de grupos

El empate a cero entre Paraguay y Australia, en un partido que era decisivo para establecer las posiciones finales del cuadro D, coloca a Paraguay en desventaja y a la espera de que finalicen todos los partidos de fase de grupos que quedan y así comprobar si logran el pase a los dieciseisavos de final. Australia, por su parte, si estará en las rondas eliminatorias a pesar de este empate gracias a la diferencia de goles a su favor.

Estados Unidos es la líder del grupo D y por tanto la que tenía su clasificación asegurada, que le ha permitido un tropiezo en su último enfrentamiento. Sin embargo, Australia y Paraguay se lo jugaban todo en este choque y han sido los 'aussies' los que han conseguido la clasificación a pesar de un partido tedioso.

Paraguay empata contra Australia y depende del resto para clasificarse a dieciseisavos del Mundial

El tercer y último enfrentamiento de la fase de grupos para Paraguay y Australia era clave, y sin embargo, ha sido bastante tibio en cuanto ha juego, con un resultado final de cero a cero, pocas jugadas de ataque y un reparto de un punto para cada selección. A Australia le ha servido, y bien es cierto que es el equipo que más juego ha tenido en este duelo directo, pero Paraguay se queda pendiente de lo que haga el resto para comprobar si competirá en dieciseisavos o no.

Por lo pronto, uno de los mejores terceros y que ya tiene su clasificación prácticamente asegurada es Suecia, mientras que la albirroja quiere lograr este mismo objetivo. Para ello aún quedan dos jornadas más de fase de grupos y seis cuadros por resolverse, por lo que a los de Gustavo Alfaro, quién ha reconocido que está insatisfecho con este resultado, no les queda otra que esperar.

Estados Unidos es líder y Australia se clasifica por la mínima a los dieciseisavos

Este empate a cero en el partido también ha supuesto un empate en la tabla del Grupo D, con estos dos países en igualdad de condiciones con cuatro puntos cada uno. Sin embargo, lo siguiente que se mira para establecer el orden es la diferencia de goles, y aquí es dónde ha cogido ventaja el país que dirige Tony Popovic, con una diferencia de cero goles, mientras que Paraguay tiene -4, que le condena a la máxima incertidumbre hasta que finalicen todos los choques de esta fase de grupos, a la espera de acceder a los partidos eliminatorios como uno de los ocho mejores terceros.

Clasificación final del Grupo D de Paraguay y EEUU

Ficha técnica

0. Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete (m.84, José Canale), Gustavo Velázquez; Matías Galarza (m.92, Junior Alonso), Alexandro Maidana (m.46, Mauricio Magalhaes), Andrés Cubas, Diego Gómez (m.92, Damán Bobadilla); Julio Enciso y Gabriel Ávalos (m.68, Alex Arce).

Entrenador: Gustavo Alfaro.

0. Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Aziz Behich, Nestory Irankunda (m.84, Tete Yengi), Harry Souttar; Cristian Volpato (m.58, Ajdin Hrustic), Jackson Irvine (m.84, Paul Okon-Engstler) y Lucas Harrington.

Entrenador: Tony Popovic.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Diego Gómez, de Paraguay; y a Jackson Irvine, de Australia.