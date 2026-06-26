Turquía 3-2 Estados Unidos: Arda Guler lidera una victoria insuficiente para los otomanos

Los turcos consiguen su primera victoria en el Mundial 2026, aunque lo hacen estado ya eliminados, mientras que Estados Unidos se mete en dieciseisavos a pesar de este tropiezo final

El Grupo D de esta primera fase de grupos ya ha decidido a sus países clasificados. Es Estados Unidos el que cumple con las expectativas 'en casa' y se mete en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, siendo el país organizador con más sedes de esta edición. Lo han conseguido a pesar de caer derrotados contra Turquía en este tercer y último enfrentamiento de fase de grupos. Un resultado que no sirve de nada a los otomanos, que ya llegaban eliminados.

La selección que dirige Vincenzo Montella ha sido una de las grandes decepciones de esta edición, cayendo eliminada tras dos derrotas en sus dos primeros partidos, a pesar de que llegaban a esta cita tras hacer una buena Eurocopa en 2024. En su último partido por lo menos han saboreado una victoria por 3-2 frente a EEUU.

Victoria de orgullo de Turquía, que se despide del Mundial 2026 después de vencer a Estados Unidos

El país otomano ha sacado su fuerza en el Mundial, aunque ya lo haya hecho tarde. El equipo de Vincenzo Montella fue capaz de marcar en la última jugada del descuento para lograr su primera victoria en esta competición. Pero remontémonos al inicio de partido. Estados Unidos ya estaba clasificada pero buscaban la victoria para no tener dudas sobre su primera posición, que han certificado a pesar de la derrota, y anotó en tan sólo tres minutos gracias al tanto de Auston Trusty.

En Turquía, Arda Guler cogió las riendas de este barco naufragando y pudo poner las tablas en el minuto 10 de partido. A la media hora del encuentro se adelantaron los turcos gracias a un gol de Kenan Yildiz y lograron la remontada, pero todavía quedaba mucho por decir. En los primeros compases del segundo tiempo EEUU puso las tablas con un gol de Belhalter que aprovechó el despiste en la defensa turca. Aunque el momento álgido llegó casi sobre la bocina, cuando en el minuto 98 Kaan Ayhan se benefició del desorden final y anotó el gol de la victoria de Turquía, desatando una alegría contenida.

Estados Unidos, en dieciseisavos como primera de grupo a pesar de la derrota contra Turquía

Esta victoria de Turquía les permite estrenar su casillero del grupo y no despedirse en blanco, pero aunque hayan ganado a Estados Unidos, dicen adiós a esta copa del mundo como última clasificada. Una diferencia bastante notoria frente a Estados Unidos, que ha sido profeta en su tierra y es la primera de grupo tras sus dos primeras victorias, que le ha permitido un tropiezo en el último duelo de la fase de grupos.

Clasificación definitiva del Grupo D de Estados Unidos y Turquía

Ficha técnica

3. Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik (m.84: Çağlar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali; Salih Ozcan, Orkun Kokcu (m.88: Kaan Ayhan), Arda Güler; Oguz Aydin (m.92: Mert Müldür) , Kenan Yildiz (m.84: Can Uzun) y Baris Alper Yilmaz (m.92: Irfan Kahveci).

Seleccionador: Vincenzo Montella.

2. Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally (m.76: Alex Freeman), Mark McKenzie, Auston Trusty, Miles Robinson; Sebastian Berhalter, Weston McKennie (m.86: Malik Tillman), Giovanni Reyna (m.76: Sergiño Dest); Brenden Aaronson (m.76: Alejandro Zendejas), Ricardo Pepi y Timothy Weah (m.57: Christian Pulisic).

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

Goles: 1-0, m.3: Auston Trusty. 1-1, m.10: Arda Güller. 1-2, m.31: Orkun Kokcu. 2-2, m.49: Sebastian Berhalter. 3-1, m.98: Ayahan