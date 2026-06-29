Alemania - Paraguay, en directo el partido de dieciseisavos del Mundial en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el combinado de Nagelsmann y el de Gustavo Alfaro, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Alemania y Paraguay , correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026

El colegiado del Alemania - Paraguay es el marroqí Jalal Jayed , que contará con la ayuda desde las bandas de sus compatriotas, Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad . Por otro lado, los cuatro y quinto árbitros son Ma Ning y Zhou Fei.

Cabe recordar que Alemania no puede contar en el día de hoy con Schlotterbeck ni Lennart Karl. Por su parte, Diego Gómez es la única ausencia en Paraguay.

Brasil ha vencido a Japón 'in extremis'. Los de Carlo Ancelotti avanzan a dieciseisavos de final gracias al gol de Martinelli en el descuento.

Veremos la reacción de Alemania tras la derrota ante Ecuador de la última jornada de la fase de grupos:

En unos minutos saltarán al terreno de juego los jugadores de Alemania y Paraguay para realizar ejercicios de calentamiento..

Alemania y Paraguay se citan hoy en el Gillete Stadium de Foxbrough. Los de Nagelsmann han avanzado hasta los dieciseisavos del Mundial 2026 tras acabar primero con seis puntos en el Grupo E, pese a la derrota en la última jornada contra Ecuador. Por su parte, la selección dirigida por Gustavo Alfaro se metió en esta ronda pese a a terminar tercero, con cuatro puntos y una victoria en tres partidos del torneo.

El colegiado del Alemania - Paraguay es el marroqí Jalal Jayed, que contará con la ayuda desde las bandas de sus compatriotas, Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. Por otro lado, los cuatro y quinto árbitros son Ma Ning y Zhou Fei.

Nagelsmann: "Paraguay ha concedido goles pero ha demostrado lo que pueden hacer"

Nagelsmann valoró en la previa a Paraguay: "Creo que en la fase de grupos Paraguay ha jugado con confianza, atacando, han concedido goles pero han demostrado lo que pueden hacer. En la fase de clasificación tuvieron duelos complicados y jugaron un juego muy defensivo, muy directo y son fuertes. Son un rival incómodo para nosotros".

Además, el seleccionador de Alemania mantuvo la duda con respecto a su once inicial: "Ya dije que se pueden dar muchas opciones, pero lo que importa son las decisiones que tomamos y hay algunas cosas que podemos cambiar, pero se puede quedar igual. No voy a desvelar nada, mañana lo verán. No se lo vamos a poner fácil a Paraguay".

Dos bajas importantes para Alemania y una determinante en Paraguay

Nagelsmann, por otro lado, no quiso hablar de favoritismos en el Mundial: "No creo que ayude, Alemania siempre intenta ganar, las expectativas se trata de tener un buen plan, confianza y que los jugadores se sientan a gusto, al final todo es perfecto si ganas y si pierdes todo se va a la porra".

Cabe recordar que Alemania no cuenta con la figura de Schlotterbeck, una baja determinante en el Mundial. Además, Lennart Karl sigue recuperándose de su lesión en el muslo y no tiene luz verde para volver a vestirse de corto. Por parte de Paraguay, solo es baja el centrocampista Diego Gómez por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Gustavo Alfaro deberá introducir alguna modificación en su once inicial.

Gustavo Alfaro: "Hemos ido de víctima a todos los partidos y en este también"

Por su parte, Gustavo Alfaro elogió a sus jugadores: "Hemos ido de víctima a todos los partidos, y en este también vamos a ir de víctima. Ahora, eso no fue un problema si nosotros tuvimos la capacidad de, a las adversidades o a las desventajas, transformarlas en ventajas. Y yo digo que fue uno de los grandes méritos que tiene este plantel, y eso a lo mejor no se ve. Pero eso es lo que yo valoro".

Además, el seleccionador de Paraguay, que vienen de empatar ante Australia, añadió que "reconocerse inferior no es sentirse inferior. Como me van a decir a mí que yo soy una selección de tercer nivel, si yo me considero una selección de primer nivel. No voy a comprar la ola de optimismo que hay en el país, solo hay que saber qué selecciones queremos ser. Ya hablé todo esto con los jugadores".