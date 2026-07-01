Dura crítica de Kroos a Alemania tras su eliminación del Mundial: "Hay que reconocerlo"

La eliminación de Alemania en el Mundial ha provocado a un Toni Kroos que ha sido muy contundente con los de Nagelsmann, abriendo el debate sobre el futuro del banquillo: "Tenemos jugadores con potencial de clase mundial, pero eso no significa que sean de clase mundial"

La sorprendente eliminación de Alemania del Mundial 2026 ha provocado todo tipo de opiniones en el mundo del fútbol. Los de Julian Nagelsmann no pudieron vencer a Paraguay en 120 minutos y el partido se decidió en la tanda de penaltis, donde resolvió Canale y Orlando Gill. Por ello, Toni Kroos, exjugador del Real Madrid, ha sido muy duro con la selección germánica por el batacazo en este torneo de selecciones.

Una Alemania de menos a más dice adiós al Mundial en dieciseisavos de finañ

Alemania cierra su partipación en el Mundial yendo claramente de más a menos. El combinado de Julian Nagelsmann empezó de muy buena manera goleando a Curazao por 7-1. Tras ello, las buenas sensaciones continuaron en la segunda jornada de la fase de grupos, con una victoria sobre de Costa de Marfil que confirmaban las sospechas. Sin embargo, el cuadro germánico tropezó contra Ecuador, con un tanto de Gonzalo Plata.

De esta manera, Alemania fue emparejada con Paraguay en dieciseisavos de final del Mundial 2026 con Paraguay. La selección dirigida por Julián Nagelsmann comenzó mejor en el choque, pero el tanto de Enciso en el minuto 42 hizo saltar las alarmas. Havertz reaccionó y respondió con un gol poco después de comenzar la segunda parte. Pero la tanda de penaltis, finalmente, dictó sentencia, en contra de la selección germánica.

Toni Kroos: "Alemania no es capaz de subir de nivel"

Por ello, personalidades del fútbol relacionadas con Alemania como Toni Kroos han querido pronunciarse tras la eliminación de la selección en el Mundial. El exfutbolista ha hablado en su podcast junto con su hermano Felix: "Tenemos jugadores con potencial de clase mundial, pero eso no significa que sean de clase mundial. Los jugadores de clase mundial son los que deciden todos los partidos en un Mundial".

En este sentido, Toni Kroos afirma que "ahí es donde se encuentran los jugadores de clase mundial, en la lista de goleadores. No tenemos ni uno solo ahí, hay que reconocerlo. Alemania no es capaz de subir el nivel. Cuando tuvimos torneos exitosos, siempre tenía la sensación de que podíamos cambiar a una marcha superior. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que ganaremos de alguna manera... y no es así".

Jürgen Klopp emerge como opción para el banquillo de Alemania

Tras la dura eliminación del Mundial, todo apunta a que Julian Nagelsmann va a ser despedido como seleccionador de Alemania. Por ello, Jürgen Klopp podría ser el sucesor y dueño del combinado germánico desde los próximos días, a falta de una decisión definitiva. Sin embargo, el alemán reconoció que "todavía no he pensado en eso. Entiendo que ahora se está mencionando mi nombre. Pero no es el momento de hablar de eso"

Por su parte, Nagelsmann analizó de esta manera el tropiezo ante Paraguay: "Teníamos una elaboración de juego muy lenta, tardábamos una eternidad en cambiar el balón de una banda a otra. En cierto momento, optamos por un enfoque basado en la fuerza bruta y entonces sí, era importante enviar balones rápidos y precisos al área".

El seleccionador de Alemania añadió que "logramos empatar, pero podríamos haber hecho eso (meter balones al área) con mucha más frecuencia. En un momento dado, creo que teníamos seis o siete jugadores de más de 1,88 metros en el campo y dispusimos de 11 o 12 saques de esquina. Luego marcamos un gol en una de esas acciones que fue un escándalo, ya que el árbitro hizo sonar el silbato para anularlo. No tengo ni idea de qué vio ahí".