Bélgica - Senegal, en directo el partido de hoy de dieciseisavos del Mundial 2026 en vivo online

Este miércoles hay nuevos enfrentamientos para definir los octavos del Mundial 2026, uno de los partidos eliminatorios es entre Bélgica y Senegal, que puedes seguir en directo a través de Estadio Deportivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026, que este miércoles 1 de julio vive dos nuevos enfrentamientos para definir los octavos de final. A partir de las 22:00 horas comienza el choque entre Bélgica y Senegal.

Justo acaba de terminar el enfrentamiento entre Inglaterra y RD Congo, un partido muy interesante en el que el país africano dio la sorpresa al marcar durante la primera parte. Sin embargo, un doblete de Harry Kane en los minutos finales ha permitido el pase de Inglaterra a los octavos de final (2-1)

A la espera de que comience el enfrentamiento entre Bélgica y Senegal, hay que repasar el partido que ha terminado hace tan sólo unos minutos. Inglaterra ha sufrido mucho para imponerse a RD Congo, que marcó en el minuto 7 y ha ido delante en el marcador durante casi todo el partido. Pero cuando más lo necesitaba su país, Harry Kane anotó un doblete evitando la prórroga y sentenciando el pase de Inglaterra.

Bélgica llega a este primer encuentro eliminatorio después de clasificar como primeros de grupo. Sin embargo, tampoco han demostrado un juego brillante. Por otra parte, Senegal logró meterse en dieciseisavos 'in extremis', como una de las mejores terceras . Pero consiguieron destacar en un grupo en el que estaban Francia y Noruega, por lo que todo puede pasar esta noche

No hay que tener nunca en cuenta la clasificación de esta fase de grupos, y ya ha habido varias sorpresas que lo confirman. La más clara la eliminación de Alemania, que perdió contra Paraguay y ha firmado la mayor decepción de esta edición. Inglaterra también se ha llevado un susto esta misma tarde contra RD Congo, aunque finalmente han conseguido clasificarse a los octavos.

Aún falta una hora y media para que dé comienzo este enfrentamiento y los dos países comienzan a preparar todo para esta eliminatoria. A priori, Bélgica es favorita, pero si hay un país que puede dar la sorpresa es Senegal.

Estamos a la espera de que Rudi García y Pape Bouna Thia confirmen sus alineaciones oficiales para este partido de dieciseisavos del Mundial. Mientras tanto, ponemos los probables once que sacarán los seleccionadores.

El once inicial de Senegal se hace esperar un poco más, aunque ya están ultimando detalles en los vestuarios

El otro partido de la jornada, el que enfrenta a Bélgica contra Senegal, se disputa a las 22:00 horas en la Península, una hora menos en Canarias. El ganador de este choque se enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina, que se celebra esta noche, pero ya a partir de las 12 horas.

El Mundial afronta este miércoles 1 de julio dos nuevos enfrentamientos para seguir completando el cuadro de los octavos de final. Esta tarde, en horario peninsular, es el turno de Inglaterra contra RD Congo y justo después, el choque entre Bélgica y Senegal, a partir de las 22:00 horas.

Los belgas llegan a esta cita como primeros de grupo, mientras que Senegal pasó como una de las mejores terceras. Sin embargo, el cuadro del país africano era muy complejo y son capaces de plantar cara a Bélgica en este duelo ya eliminatorio. El país que logre superar estos dieciseisavos tendrá que estar muy pendiente del duelo entre Estados Unidos contra Bosnia Herzegovina para conocer a su próximo rival.

En el caso de que el ganador de este partido siga avanzando en las eliminatorias, podría cruzarse con la Selección española en unos hipotéticos cuartos de final. Aunque esto son sólo posibilidades, un mundial hay que jugarlo partido a partido, teniendo claro que las predicciones se pueden romper ya que siempre hay sorpresas, sino que se lo digan a Alemania, que cayó eliminada en esta ronda de dieciseisavos.

Horario del partido de dieciseisavos de Bélgica - Senegal del Mundial 2026

El partido eliminatorio entre Bélgica y Senegal se juega este miércoles 1 de julio a las 22.00 horas, en horario peninsular español. En Canarias, el encuentro comenzará a las 21.00 horas. La cita tendrá lugar en el Estadio Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos, con capacidad para más de 68.000 espectadores. Bélgica ya conoce bien ese escenario, donde inició su fase de grupos con un empate ante Egipto y donde ahora vuelve para luchar por un hueco en octavos.

¿Dónde ver en directo el Bélgica - Senegal de dieciseisavos del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, a través de DAZN o Movistar+, tienes la posibilidad de seguir el Bélgica - Senegal de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, en el que encontrarás un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Seattle. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del cruce, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables de Bélgica y Senegal para los dieciseisavos del Mundial 2026

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Sarr, Mané.