Álex Baena lanza un aviso sobre España en el Mundial: "Tenemos confianza y equipo para ganar"

La selección española se la juega contra Austria en su primer partido eliminatorio en este Mundial 2026 y jugadores como Álex Baena y Marc Cucurella han querido ilusionar sobre las opciones de 'la Roja' en esta competición de selecciones

Los jugadores de la Selección española se preparan para su primer gran reto en el Mundial 2026. Una vez superada la fase de grupos, este jueves 2 de julio afrontan su primer partido eliminatorio, que será clave para descubrir las opciones reales de la 'Roja' en esta edición. Por ello, la convocatoria de Luis de la Fuente ha estado realizando sus últimos entrenamiento y justo después, algunos jugadores han explicado sus sensaciones.

El más descriptivo ha sido Álex Baena, que ha querido sembrar el optimismo en la afición española y demostrar que la plantilla española está preparada para pelear por el Mundial. También se ha pronunciando Marc Cucurella, mucho más práctico y dejando a un lado el 'juego vistoso', si no que apuesta por los resultados y la clasificación a octavos.

Alex Baena eleva las expectativas con España antes de los dieciseisavos del Mundial 2026

El equipo de Luis de la Fuente se muestra muy confiado en la previa del enfrentamiento contra Austria, con un camino "más sencillo" gracias a haber clasificado como primera de grupo. "Hemos venido aquí para ganar y tenemos equipo para ello, ojalá sea así", ha sido la declaración más contundente de Baena en zona mixta, demostrando el hambre de este equipo por conquistar el título.

"No estamos haciendo mal juego. Nos gustaría tener el ritmo de balón que nos ha caracterizado estos años, pero lo estamos mejorando" añade el centrocampista, consciente de las críticas tras la ajustada victoria contra Uruguay, aunque sabe que aún tienen mucho más que demostrar. "Estoy con ganas de jugar siempre y de sumar minutos" reconoce a nivel personal, aunque teniendo claro que "lo más importante es el equipo".

Álex Baena defiende a la Selección española de las críticas

"Cada partido es un mundo. Los equipos cada vez se preparan más contra nosotros y saben cómo defendernos. También somos personas y no todos los días se puede jugar igual de bien, pero el equipo está respondiendo bien" explica Baena, que admitió que no están demostrando su mejor juego pero lo harán en los próximos partidos, muy optimista de cara a la pelea por el título.

"Cuando ganas todo bien y cuando pierdes hay más críticas. Nosotros nos centramos en lo nuestro y lo que tenemos que hacer, fuera siempre habrá ruido" reconoce el almeriense, dejando claro que no se dejan influir por estas críticas. "Para nosotros, somos la mejor selección del mundo. Los vigentes campeones de Europa. Es muy difícil ganarnos, todo el mundo nos quiere ganar y eso es muy bonito" concluye Baena, que coloca a España como una de las grandes candidatas.

Cucurella apuesta por los resultados y

El nuevo jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, también ha querido restar importancia a las críticas y dejar claro que en el duelo contra Austria, y dando por hecho partidos siguientes, irán venciendo, con mejor o peor juego, para luchar por la segunda estrella para España. "Las críticas son una cosa normal. Se tiene que hablar del tema. Cuando jugamos bien se habla bien y cuando no estamos a nuestro nivel, se habla de nosotros. Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda. Así que lo más importante es ir pasando de ronda" explica el defensa.

"Los rivales hacen su partido. Nos proponen planes de partido que quizás no nos sentimos lo a gusto que queríamos o esperábamos. Pero estamos intentando corregirlo y poco a poco estamos llegando a nuestro máximo nivel. Mejor que nos pase en fase de grupo. Mañana vais a ver una buena versión del equipo y vamos a hacer un gran partido" asegura Cucurella, que al igual que Baena y el resto de la convocatoria de Luis de la Fuente, cree que España tiene un equipo capaz de meterse de lleno en la lucha.