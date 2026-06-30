Sin dudas con Dani Ceballos

Por más que haya aficionados que aún no le han perdonado su salida y aunque en el mismo club verdiblanco causara malestar su última renovación con el Real Madrid, el debate deportivo no admite discusión: sería un fichaje estrella

El regreso de Dani Ceballos al Real Betis, al fin, parece muy cerca. Aunque tal y como se ha desarrollado este culebrón con diferentes capítulos a lo largo de los años (casi cada verano), tampoco está de más seguir manteniendo un punto de precaución. Pero una vez desvinculado del Real Madrid para poder llegar como agente libre, condición indispensable para su contratación, desde La Cartuja pasarán ahora sí a la acción. Es el momento de intentar encajar todas las piezas (principalmente su alto salario) para poder hacer realidad la vuelta del hijo pródigo nueve años después.

Dani Ceballos y el Real Betis, una historia de amor y oldio

Por el camino, el protagonista no se ha cansado de lanzar guiños para expresar su sentimiento verdiblanco, especialmente mediante el altavoz de las redes sociales. Pero Ceballos genera amor y odio a la vez. Aún hay aficionados dolidos tanto por cómo se produjo su salida como por la renovación que firmó con el conjunto banco en 2023, cuando podría haber vuelto gratis.

También dentro de la entidad bética había quienes no olvidan aquel episodio, al entender que el centrocampista jugó a dos bandas y pudo utilizar el interés de su ex equipo para ganarse un mejor y más suculento contrato. La herida está ahí. Pero llevando el debate a lo estrictamente futbolístico, no debería haber dudas sobre su fichaje.

A coste cero, una ganga que nadie rechazaría

Haciendo gala del buen hacer que viene imperando en los últimos tiempos en la parcela deportiva, Manu Fajardo es consciente de que hay pocos futbolistas en el mercado con la calidad de Dani Ceballos que puedan llegar a coste cero. Es una de esas oportunidades que tanto buscan todos los clubes en cada ventana de transferencias. Y con el beneplácito de los que mandan, no está dispuesto a dejarla escapar.

A punto de cumplir 30 años, no responde a ese perfil de activo revalorizable que tanto gusta en las direcciones deportivas. Pero el fútbol del aún madridista encajaría como anillo al dedo en el estilo de Manuel Pellegrini, pudiendo afirmarse sin riesgo a equivocarnos demasiado que podría convertirse en una pieza fundamental tanto sobre el césped como en el vestuario.

El hecho de que no haya tenido el protagonismo deseado en el Santiago Bernabéu, en parte también por las lesiones, no debe ser obstáculo para reconocer que se trata de un futbolista diferente, que además añadiría ese plus que tanto piden desde la grada: sentir los colores.

El encaje económico, la cave de todo

Luego habrá que ver hasta dónde puede llegar cada una de las partes. El Real Betis sabe que tendrá que hacer un esfuerzo económico para colocarlo entre los mejores pagados -siempre por detrás de Isco-, ofreciéndole a buen seguro un contrato largo para asegurarle lo que en otro lado ganaría en menos años. Porque a Dani Ceballos no le faltan las ofertas, pero ya dijo ‘no’ al Ajax de Ámsterdam, como hizo hace un año con el Olympique de Marsella, y ha vuelto a retirarse su negativa a Villarreal o Juventus, sin dejarse seducir tampoco por los tentadores petrodólares de Arabia Saudí.

El utrerano ha decidido poner mucho de su parte para enfundase de nuevo la camiseta de las trece barras. No en vano, ha renunciado al suculento sueldo que tenía firmado hasta 2027 (10 millos de euros brutos). Y sabe que tendrá que bajarse su ficha. Ahora, como en toda negociación, resta encontrar el punto de encuentro, entre lo que uno está dispuesto a aceptar y lo que otro puede alcanzar. Todo ello, con el viento a favor de que son muchos más los aficionados que desean su regreso.

La primera gran piedra para el proyecto de Champions

En La Cartuja no quieren hacer locuras pese a los millonarios ingresos que dejará la Champions y al final será la frialdad de las cuentas la que dicte si es posible el encaje económico del que sería un fichaje estrella, porque así debe ser considerado. Porque pensando solo en lo que puede aportar, no puede haber discusión posible. La pregunta es: ¿es necesaria su contratación? Sinceramente, el debate en ese sentido debería estar cerrado y cualquier rencilla pasada debe ser olvidada. La llegada de Ceballos supondría un salto de calidad para el centro del campo del Real Betis y un fichaje de garantías para el proyecto de Champions.