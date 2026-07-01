Un Mundial 2026 contrario a los intereses de mercado de la Real Sociedad

El club txuri urdin no tiene pensado malvender a ningún futbolista que considera importante, pero estaba con un ojo puesto en el torneo debido a que alguna buena actuación de Take Kubo o Luka Sucic podía provocar que algún equipo hiciera una fuerte apuesta económica para hacerse con sus servicios

Kubo y Sucic, jugadores de la Real Sociedad, no han tenido protagonismo en el Mundial 2026.IMAGO

Son cuatro los futbolistas de la Real Sociedad que han estado o están disputando el Mundial 2026: Mikel Oyarzabal, Take Kubo, Luka Sucic y Gonçalo Guedes. El club vasco mantiene un ojo en el torneo el cual no está siendo demasiado beneficioso para sus intereses de cara al mercado de fichajes de verano en el que actualmente se está inmerso ya que ninguno de sus jugadores se está revalorizando, siendo los activos que tenían y tienen opciones de salir Take Kubo y Luka Sucic.

Luka Sucic y Take Kubo, prácticamente sin minutos en el Mundial 2026

Por unos motivos u otros, la Real Sociedad no está viendo cómo algunos de sus futbolistas se revalorizan en el mejor escaparate posible: el Mundial 2026. Si hay dos jugadores que tienen serias opciones de hacer las maletas durante este verano, y que está en la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones nacionales, esos son Take Kubo y Luka Sucic.

La Real Sociedad esperaba que una buena actuación de Take Kubo con Japón en el Mundial 2026 sirviera para que la cotización del extremo en el mercado aumentara. No ha sido así. Básicamente porque una lesión de rodilla en el primer partido contra Países Bajos dejó en fuera de juego a un Take Kubo que sólo ha disputado 75 minutos. Para colmo, Japón ya ha sido eliminada por Brasil.

Take Kubo tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029 y el club vasco se ha mostrado inflexible, de momento, a la hora de permitir la marcha del extremo de 25 años.

No le ha ido mucho mejor a Luka Sucic, quien está teniendo un papel residual con Croacia con la que ha jugado 18 minutos en un sólo partido, contra Panamá. Croacia sigue en el Mundial 2026, teniendo que disputar la primera eliminatoria contra Portugal, pero parece difícil que tenga minutos ya que su entrenador no lo está considerando como una alternativa importante partiendo desde el banquillo.

De 23 años, Luka Sucic tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029. El centrocampista es seguido por equipos de la Premier League y la Serie A, pero su cotización no va a aumentar demasiado en estos días por su escasa participación en el Mundial 2026. Situación que es contraria a los intereses de la Real Sociedad.

Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, situaciones diferentes a sus compañeros

En una posición contraria a sus compañeros están los otros dos jugadores de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, quienes en ningún momento está sobre la mesa sus respectivas salidas.

Los dos atacantes tienen contrato a largo plazo con el club vasco quien considera a ambos como piezas muy importantes de cara a la siguiente temporada.

Gonçalo Guedes no está teniendo demasiada suerte en el Mundial 2026 ya que no ha disputado ni un sólo minuto con Portugal por decisión técnica de Roberto Martínez.

Mucho mejor le va a Mikel Oyarzabal quien es titular indiscutible con España con la que ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia en los 3 partidos y 211 minutos que ha disputado.