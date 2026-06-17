La Real Sociedad, pendiente de la lesión de Take Kubo: sigue sin entrenarse con Japón

El extremo de la Real Sociedad no se ha entrenado con el resto de sus compañeros de la selección de Japón. El combinado nipón confía en que el futbolista se recupere durante la disputa del torneo. De momento, se descarta que abandone el Mundial 2026

La Real Sociedad sigue de cerca el estado físico de su futbolista Take Kubo quien se lesionó en el primer partido del Mundial 2026 que disputó con la selección de Japón y que terminó con empate a dos contra Países Bajos. El extremo del equipo txuri urdin tuvo que dejar de jugar el encuentro en el minuto 71 después de un golpe contra un rival que le hizo daño en la rodilla izquierda. El japonés sigue sin entrenarse con sus compañeros, pero miembros de Japón lanzan un mensaje de tranquilidad.

Take Kubo seguirá concentrado con Japón

Las alarmas saltaron en la Real Sociedad hace unos días cuando Take Kubo tuvo que abandonar el estadio en silla de ruedas después de que tuviera que ser sustituido en el partido que jugaron Japón y Países Bajos en el Mundial 2026. El hermetismo ha sido la hoja de ruta de la expedición nipona hasta el momento sobre el estado físico del extremo.

Lo único que se sabe es que Take Kubo ha sido sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión que sufre en la rodilla de su pierna izquierda. Una dolencia que no le está permitiendo entrenar con el resto de sus compañeros. Al menos así ha sido durante este miércoles 17 de junio lo que hace que esté descartado para el próximo encuentro mundialista contra Túnez.

El combinado nipón, sin embargo, ha arrojado un poco de luz sobre el estado físico de Take Kubo, extremo de la Real Sociedad. Por lo pronto, el futbolista no se va a ejercitar con el equipo y sigue un plan de recuperación con el objetivo de estar disponible lo antes posible con Japón. De este modo, a priori, se descarta que sea una lesión más grave de lo esperado ya que Take Kubo no va a abandonar, de momento, el Mundial 2026.

La Real Sociedad no pierde de vista a Take Kubo

La Real Sociedad no pierde de vista la situación y el estado físico de Take Kubo ya que el club vasco tenía muchas esperanzas depositadas en que el japonés hiciera un gran Mundial 2026.

En el club vasco están abiertos a traspasar al extremo en este mercado de fichajes de verano y si tenía un buen rendimiento en el Mundial 2026 su precio subiría bastante.

No apunta a que vaya a ser así ya que está lesión que sufre Take Kubo hace que su participación en el resto de torneo esté más en duda que nunca. En caso de que no lo venda, el equipo txuri urdin se quedará con el extremo quien debe ser un jugador importante en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo el cual la temporada que viene tendrá que disputar cuatro competiciones oficiales muy exigentes (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). Esto significa que la Real Sociedad necesitará buenos jugadores y profundidad de plantilla y ahí siempre viene bien un Take Kubo que, por ahora, sigue siendo futbolista del club vasco.