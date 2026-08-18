La Real Sociedad se acerca al fichaje de Edson Álvarez

El futbolista mejicano estaría dispuesto a rebajarse su salario para llegar al cuadro de Pellegrino Matarazzo según ha apuntado el periodista Matteo Moretto. Además, el centrocampista habría solicitado al West Ham, descendido el pasado curso desde la Premier League, su deseo de salir

La Real Sociedad lleva ya varias semanas trabajando en el fichaje de un deseado Edson Álvarez. El centrocampista mejicano de 28 años quiere dejar atrás su etapa en el West Ham, a donde llegó hace dos campañas procedente del Ajax neerlandés. Edson Álvarez es uno de los objetivos de la Real Sociedad tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo a final del pasado mes de julio.

Edson Álvarez cuajó un gran Mundial con México a las órdenes de un viejo conocido de LaLiga como Javier Aguirre. El centrocampista tiene contrato en el West Ham hasta junio de 2028 pero la situación actual del cuadro inglés, que descendió el pasado curso desde la Premier League, no les deja en una situación de mucha fuerza a la hora de afrontar una negociación. Edson Álvarez, según ha apuntado Matteo Moretto, estaría ahora mismo cerca de llegar a la Real Sociedad.

Edson Álvarez, fichaje a la vista en la Real Sociedad

Edson Álvarez, según afirmó la citada fuente, estaría en conversaciones "avanzadas" con la Real Sociedad y además el mejicano estaría dispuesto a una rebaja salarial para ponerse a las órdenes de Pellegrino Matarazzo. Edson Álvarez tiene decidido que su próximo destino debe ser la Real Sociedad y para agilizar esta llegada al cuadro donostiarra, le ha pedido al West Ham salir del equipo en el que ha disputado más de 70 encuentros desde que llegó en el verano de 2023.

El cambio de situación de Edson Álvarez en el West Ham

Edson Álvarez cuenta para Nuno Espírito Santo Santo, técnico del Wat Ham tal y como se puede comprobar al jugar 75 minutos en la Copa de la Liga de Inglaterra. Pero Edson Álvarez no jugo ni un solo minuto en el estreno de la temporada en la Championship y el mejicano tampoco fue convocado. Este podría ser el indicativo más claro de que el centrocampista estaría viviendo sus últimos días en el West Ham.

Edson Álvarez en la Copa de la Liga de Inglaterra con el West Ham

Esta situación actual de Edson Álvarez, jugando la Copa de la Liga y no siendo convocado para la primera jornada de la Championship es muy diferente a la que tuvo el pasado curso en el West Ham. El mejicano no contaba en el cuadro inglés y fue cedido al Fenerbahce turco donde apenas pudo participar en 18 encuentros. El descenso del West Ham a la Segunda división inglesa ha propiciado que ahora sí sea útil a las órdenes de Nuno Espírito Santo pero el mejicano tiene claro que su futuro debe estar en la Real Sociedad.

La competencia que tiene la Real Sociedad por el fichaje de Edson Álvarez

El gran Mundial de Edson Álvarez con México no solo ha provocado que la Real Sociedad ya esté en conversaciones con el West Ham. Desde Países Bajos, el Ajax de Amsterdam también ha pensado en un jugador que pasó cuatro campañas en el equipo que actualmente entrena el técnico Míchel González, ex del Girona.

Pero el Ajax no atraviesa sus mejores momentos financieros y ahí es donde la Real Sociedad es más fuerte que los neerlandeses. La Real Sociedad está también un escalón por encima en lo que a competiciones europeas se refiere. El Ajax está peleando para disputar la Conference League mientras que los donostiarras ya tienen plaza asegurada en la Europa League.

Desde el diario neerlandés 'De Telegraaf' se apostó a final de julio que la Real Sociedad apostaba por un traspaso valorado en 15 millones de euros de los cuales los donostiarras pagarían 7,5 por el 50 por ciento de los derechos Edson Álvarez. Además si se fuesen cumpliendo una serie de variables, ese porcentaje en propiedad de la Real Sociedad iría en aumento.