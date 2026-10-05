Zubeldia vuelve a tiempo y Matarazzo recupera una pieza clave para recibir al Deportivo

Igor Zubeldia vuelve a entrenarse con el grupo tras casi un mes de baja y se convierte en la gran novedad de la Real Sociedad de cara al duelo ante el Deportivo, mientras Héctor Fort continúa al margen por sus molestias en una rodilla

La Real Sociedad ya ha dejado atrás el parón internacional. Pellegrino Matarazzo ha vuelto a reunir este lunes a sus futbolistas en Zubieta para comenzar a preparar el duelo del próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña y lo ha hecho con una noticia especialmente positiva: Igor Zubeldia ha completado la sesión al mismo ritmo que sus compañeros.

El central txuri-urdin llevaba varias semanas apartado por unas molestias en el isquiotibial derecho. Su último partido se remonta al mes de septiembre y la lesión le obligó a perderse los tres encuentros anteriores al parón. Ahora, después de completar su recuperación, el defensa vuelve a entrar en la dinámica del grupo en un momento importante para Matarazzo. La evolución de Zubeldia invita al optimismo de cara al encuentro del domingo. La Real tiene previsto completar cinco sesiones de trabajo esta semana y el central tendrá varios días por delante para seguir acumulando sensaciones antes de que llegue la cita ante el conjunto gallego.

Una vuelta especialmente importante para Matarazzo

La recuperación del '5' supone además una alternativa más para una defensa que todavía está intentando encontrar estabilidad. La Real Sociedad ha encajado 13 goles en las siete primeras jornadas, mientras que suma diez puntos y ocupa actualmente la octava posición de LaLiga. El Deportivo, por su parte, llega al duelo con los mismos puntos, aunque situado séptimo, y con diez tantos marcados por ocho recibidos. Recuperar a Zubeldia es una noticia relevante para Matarazzo. El técnico estadounidense vuelve a disponer de cinco centrales: Jon Martín, Jon Pacheco, Mamadou Sarr, Beitia y el propio Zubeldia.

Además, el calendario no da demasiado margen para acomodarse. Después del Deportivo, la Real tendrá que afrontar el desplazamiento para enfrentarse al Union Saint-Gilloise en la Europa League y posteriormente visitará al Málaga. Después llegarán más compromisos ante Levante y Athletic, dentro de una secuencia de partidos que obligará al entrenador a repartir esfuerzos.

Aramburu y Yangel, los primeros internacionales en regresar

Matarazzo todavía no dispone de toda su plantilla. Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera han sido los primeros internacionales en regresar a San Sebastián después de ser liberados por Venezuela del último encuentro para el que estaban convocados.El resto irá llegando de manera progresiva. Mikel Oyarzabal, Jon Martín, Take Kubo, Mamadou Sarr, Job Ochieng, Orri Óskarsson y Luka Sucic continúan pendientes de regresar a la disciplina txuri-urdin. La planificación de la semana estará condicionada por esos regresos, ya que algunos futbolistas tendrán muy poco tiempo para trabajar con el grupo antes del encuentro del domingo.La propia Real ya había preparado el parón con una plantilla muy condicionada por las selecciones. En el amistoso frente al Athletic, disputado el pasado viernes durante la pausa internacional, Matarazzo tuvo que recurrir a jugadores con menos protagonismo y a futbolistas del filial para completar el grupo.

Héctor Fort, todavía sin fecha de regreso

La otra cara de la sesión ha sido Héctor Fort. El lateral no ha participado en el entrenamiento y continúa arrastrando molestias en una rodilla. Ya se perdió el encuentro ante el Athletic y, por ahora, tampoco ha podido reincorporarse al trabajo colectivo.

Su ausencia cobra importancia teniendo en cuenta que Álvaro Odriozola también continúa lesionado, mientras Jon Aramburu se ha convertido en uno de los futbolistas más utilizados por Matarazzo. El venezolano ha sido titular en las siete primeras jornadas ligueras, una muestra de su peso en los planes del entrenador.