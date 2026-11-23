El televisivo aventurero leonés, quien ha viajado más de 60 veces a Nepal, ha escalado tres ochomiles y ha llegado al Polo Norte, guarda un vínculo especial con esta cumbre de la cordillera Cantábrica, entre León y Asturias

Jesús Calleja lleva años defendiendo la riqueza paisajística de España, a pesar de que haya pisado la cumbre del Everest, haya guiado expediciones por Nepal en más de 60 ocasiones y haya recorrido el Polo Norte o la Antártida.

Su rincón favorito, sin embargo, está mucho más cerca. De hecho, se encuentra en la frontera natural entre su León natal y Asturias. Y es que Jesús Calleja no ha tenido dudas a la hora de dejarlo claro en un vídeo publicado en sus redes sociales, mientras sobrevolaba una cordillera cubierta plenamente de nieve. "No es Alaska, no... Es Peña Ubiña, mi montaña favorita. Espectacular y maravillosa, la compartimos asturianos y leoneses. Aquí empezó todo", decía Calleja en el citado vídeo.

"No es Alaska, no... Es Peña Ubiña, mi montaña favorita. Espectacular y maravillosa, la compartimos asturianos y leoneses. Aquí empezó todo"

Por eso, si eres el tipo de viajero que busca naturaleza salvaje sin salir de la península, este macizo de la Cordillera Cantábrica es precisamente eso: sensación de alta montaña, paredes calizas, valles profundos y praderas de altura que cambian según la estación del año.

El aventurero Jesús Calleja, junto a su helicoptero. / Imago

Jesús Calleja y su escuela de alta montaña antes del Himalaya

Jesús Calleja es hoy día una persona reconocida en el mundo de la televisión, pero antes de salir en la pequeña pantalla se curtió como guía de montaña en Nepal a lo largo de 16 años. Una tarea a la que sumó diferentes ascensos muy exigentes como el Everest, el Lhotse, el Cho Oyu o las cimas más altas de los siete continentes.

Sin embargo, ese sueño de su infancia comenzó a trabajarse mucho antes. Bastante más cerca de su casa. Es decir, entre las rocas de Castilla y León, los Picos de Europa y, en especial, la laderas de la Peña Ubiña.

En concreto, éste fue el campo de entrenamiento del aventurero leonés durante su juventud. Aquí empezó Calleja a practicar alta montaña junto a sus compañeros, escalando canales de nieve y hielo. Momentos en los que soñaban lo que años más tarde conseguirían: viajar al Himalaya.

De la comarca de Babia a Tuiza de Arriba

Dos son los paisajes con los que puedes jugar si visitas el entorno de Peña Ubiña. En la cara asturiana, el macizo forma parte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, un espacio protegido que es declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 2012. Abarca más de 45.000 hectáreas que están repartidas entre los concejos de Lena, Quiros y Teverga.

Allí encontrarás bosques autóctonos de hayas, robles, abedules, castaños y acebos que van dejando paso a los pastizales alpinos y la roca desnuda conforme se gana altura. También hay aldeas montañeras como Tuiza de Arriba.

En la vertiente leonesa, la escena se abre hacia la comarca de Babia, con el municipio de San Emiliano y con pueblos como Torrebarrio. Ese es el punto de partida habitual de quienes desean acercarse a la base de la montaña o emprender la subida.

En cualquier caso, hay que ir con cuidado. Coronar Peña Ubiña es un ascenso de alta montaña, con fuerte desnivel y con tramos expuestos. Requiere buena forma física, experiencia y conocer bien la meteorología; especialmente en invierno, cuando la nieve y el hielo lo complican aún más todo.