Jesús Calleja avisa sobre Fernando Alonso y el Dakar 2027: "Él no tiene en su pensamiento ir a ver si aprende... no, va a ganar, es un killer"

El aventurero español ha señalado que el piloto de Fórmula 1 no va a pasearse en el próximo Dakar en el que ya ha anunciado su participación con Prodrive y Aston Martin. El asturiano ya tiene experiencia en esta competición ya que acabó en la posición 13 en la edición de 2020

La participación de Fernando Alonso en la próxima edición del Rally Dakar, uno de los más duros e exigentes del mundo, ha levantado mucha expectación debido al enorme tirón que tiene el español el cual no va a dejar la Fórmula 1, ya que ha renovado con Aston Martin, sino que va a compaginar estas competiciones. Fernando Alonso es muy competitivo y va a salir a por todas en el Dakar. Algunas personas que lo conocen bien como Jesús Calleja avisan de que el asturiano puede dar incluso la campanada.

Jesús Calleja, conocido aventurero español, se ha mostrado entusiasmado por la participación de Fernando Alonso en el Dakar 2027. "No hace mucho hablé con él y me dijo que pronto habría novedades en el Dakar... y ya no pregunté más, aunque ya me hice un poco la foto de que volvía. No sabía que sería con esa estructura, pero la verdad es que la noticia es muy potente. Es una barbaridad", ha explicado en Marca.Tan optimista es con Fernando Alonso en el Dakar 2027, que Jesús Calleja lo ve con opciones de ganar la prueba. "Todos disfrutamos con él, pero cuando dice que va a correr, no va a correr... va a ganar. Él no tiene en su pensamiento ir a ver si aprende... no, va a ganar, es un killer".

Fernando Alonso va a competir en el Dakar 2027 con un Prodrive con los colores de Aston Martin. El español ha renovado con Aston Martin de cara a la próxima temporada de Fórmula 1, pero eso no le va a impedir disputar otras pruebas importantes del automovilismo. Una de las que más le motiva es el Dakar en donde Fernando Alonso ya tiene experiencia ya que disputó la edición de 2020 terminando en la posición 13.

Fernando Alonso, en un gran momento de forma

A pesar de tener 45 años, Fernando Alonso se encuentra en un gran momento de forma tal y como señaló Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin, después de que el asturiano terminara en la posición 8 en el pasado Gran Premio de Bahréin de F1, disputado en el circuito de Sepang (Malasia). "¿Lo de Fernando Alonso? Pues sinceramente, un rayo, un relámpago, un trueno, algo muy impactante, bestial, porque realmente no hay que olvidar que salía el 12, pero ha salido con neumático de seco, ha sido una equivocación, se ha ido para atrás con Hamilton. Luego ha adelantado a Hamilton con el mismo neumático, increíble, pero estaba el 18. Había perdido muchísimo tiempo".

De la Rosa explicó que Fernando Alonso puede ser optimista de cara al futuro con Aston Martin ya que Adrian Newey está mejorando mucho el chasis del monoplaza. "Tampoco creo que la foto hubiese cambiado mucho porque el ritmo estaba ahí. Pero es que había muchas trampas en esta carrera, había trampas para meter la pata".

Por último, el expiloto se rindió al nivel que está mostrando Fernando Alonso en la Fórmula 1. "¿Qué significa esto para el equipo? Bueno, yo creo que es, a ver, vengo ahora de estar ahí, he visto a Fernando Alonso y la verdad es que estaba como el típico guerrero que sale de una batalla hecho polvo. Porque con la lluvia y con todo, pero muy satisfecho, muy satisfecho porque es que él, yo creo que no se podría haber hecho mejor".