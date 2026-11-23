El central francés, utilizando una publicación de ESTADIO Deportivo, ha querido resaltar su faceta para averiguar los goleadores; con Loïc Badé como claro protagonista

La semana sigue deparando un intenso debate acerca del derbi sevillano, a pesar de que todo haya quedado en tablas. Las declaraciones de Marc Bartra tras el encuentro han avivado esa polémica arbitral que no ha dejado satisfechos ni a béticos ni a sevillistas, aunque con algo más de quejas en la parte verdiblanca. Más si cabe cuando vio como, en el último instante, un error de Álvaro Valles le acabó quitando dos puntos en un partido que no fue brillante del equipo, pero que estaba sirviendo para ganarle la batalla al eterno rival. En el Sevilla, a pesar de la efusividad en la celebración del empate, también admiten cierta insatisfacción. Ninguno contento, al menos públicamente.

Badé, en un derbi sevillano / Badé en una acción del Derbi con Isco / IMAGO

Este encuentro, como bien se sabe, no se vive únicamente sobre el césped y deja una importante huella en aquellos que tuvieron la suerte de poder disputarlo. Uno que tiene la suerte de ello es Loïc Badé que sabe lo que es vencer en el Ramón Sánchez-Pizjuán como local y siendo uno de los máximos exponentes de que Sevilla se puede impregnar hasta en las personas más inesperadas. ESTADIO Deportivo, en su viaje para el encuentro que el Betis disputaba en Dortmund, pudo hablar en exclusiva con él acerca de este partido. Confiado en la previa, dejó una predicción que le hace ganar enteros como próximo futurólogo.

Las sensaciones positivas ante del derbi

El equipo de Luis García Plaza, al menos en este comienzo, está dando señas claras de que poco o nada tiene que ver con el de anteriores años. Eso también se sentía en la previa de este derbi. “La diferencia es que no es solo un partido. En Sevilla es muy especial porque, cuando hay derbi, todo el mundo lo sabe. Es como si la ciudad se parara por el derbi. La gente solo habla del derbi durante toda la semana: vas a hacer tus compras y te hablan del derbi; vas a entrenar y te hablan del derbi. Creo que es un ambiente muy diferente al de un gran partido, pero va a estar bien este año”.

“Este año, como siempre, tenemos que ir a ganarlo. El derbi hay que ganarlo sí o sí. Confío en mi equipo y sé que van a darlo todo en el campo”.

La gran predicción de Badé de cara al derbi

El central de Morón de la Frontera ya está ganándose un hueco de excepción en la historia de los derbis sevillanos. Ya marcó en el Villamarín para darle un empate al Sevilla de Quique Sánchez Flores y ahora lo hizo para hacer que el Ramón Sánchez-Pizjuán no se marchase con el mal sabor de boca de haber pedido el encuentro. El francés, al ser cuestionado si se mojaba por un goleador, se decantó por él. Y el tiempo le ha dado la razón.

Badé, en sus redes sociales / Instagram

Poco ha tardado en francés de lucir esa faceta de averiguar goleadores y, en redes sociales, ha subido el clip de ESTADIO Deportivo donde mencionaba a Kike como goleador. Todo ello acompañado de una frase: “Conozco a mi equipo” y un emoji que muestra las no dudas en este sentido. Un gesto más para un jugador enamorado de la ciudad y del Sevilla.