El lateral extremeño, en la entrevista exclusiva en ESTADIO Deportivo, ha podido hablar acerca de las sensaciones que está teniendo esta temporada, personificando en la figura de Manuel Pellegrini

﻿La resaca del derbi aún está dando mucho que hablar en la ciudad de Sevilla, como suele ser lógico y normal. El Betis tuvo que ver como, en el último minuto, Kike Salas acaba dando un empate al club sevillista en un encuentro donde se podría antojar hasta justo ese resultado, aunque la desilusión bética es más que lógica tras haber tenido ese punto amarrado hasta el último instante. Ahora solo queda pensar en Bratislava y saber que se está a un paso de poder conseguir un logro que sería histórico para el Betis, como es el poder avanzar de ronda en la máxima competición continental.

Antes del duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ESTADIO Deportivo pudo hablar con uno de los que conoce más que bien lo que significa esta clase de partidos, como es Ángel Ortiz. Tras la primera parte sacada en este medio acerca de lo que significa el derbi y sus sensaciones, también se le pudo preguntar acerca de sus sensaciones este año, donde está entrando en la rotación de Pellegrini en ese carril derecho.

Un año de ensueño para el extremeño

El lateral sigue siendo una pieza muy utilizada por Pellegrini dentro de las rotaciones, contando con titularidades importantes como la del duelo frente al Borussia Dortmund, que sirvió para cumplir uno de sus sueños. Así lo demostró en la zona mixta en el mismo Signal Iduna Park, destacando muchos aficionados el gran partido que realizó ante uno de los rivales más complicados del panorama europeo.

Ángel Ortiz, en ESTADIO Deportivo / LINCE

Al ser preguntado acerca de sus sensaciones y de este "sueño" al que muchas veces se ha referido, no ha dejado de repetir ese mismo mensaje. "Sí, yo siempre lo digo. Para mí, lo que estoy viviendo ahora, hasta hace dos o tres años me era muy difícil imaginar que iba a poder estar jugando Champions League con el club de mi vida. Y nada, era como te digo, intentando disfrutarlo al máximo, cada momento, cada partido. Trabajando y disfrutando al máximo".

El canterano lo tiene claro con el 'Ingeniero﻿'

Uno de los factores que explica, sin lugar a duda, el crecimiento de este equipo es el técnico chileno. Los aficionados no suelen tener dudas con él, demostrando que debe seguir en la entidad al menos la próxima temporada. Acerca de sus sensaciones junto a él, únicamente ha tenido alabanzas. "Desde que llegué, siempre me ha transmitido esa confianza. Creo que es algo muy importante para el jugador sentirse importante, sentirse con confianza. Y bueno, creo que lo ha demostrado. Me ha puesto en partidos importantes, no tiene problema en eso. Y como te digo, intentando devolverle esa confianza que pone en mí".

Ángel Ortiz, en ESTADIO Deportivo / LINCE

¿Debe seguir ese binomio? Ángel Ortiz lo tiene clarísimo en este sentido. "Sí, ojalá. El crecimiento que ha tenido el club en gran parte es gracias a él. Y bueno, esperemos que siga más años con nosotros". Una línea muy repetida dentro del vestuario, demostrándolo así cada vez que salen a hablar en una comparecencia pública. Habrá que ver si, en los próximos meses, se pueden tener novedades importantes en este sentido.