Diciembre va a ser un mes de órdago para los verdiblancos, que podrían concentrar sus seis encuentros oficiales en un máximo de dos semanas antes de las vacaciones; de momento, llegará al duelo de Champions contra el Como con menos de las protocolarias 72 horas y apenas tendrá unos minutos más desde que acabe hasta recibir al Racing

"El fútbol no espera a nadie". La frase es de Isco Alarcón, capitán del Real Betis, que sabe perfectamente de lo que habla. Lleva toda su carrera, nada menos que 17 temporadas consecutivas, disputando al menos tres competiciones, si no cuatro o cinco cuando defendía los colores del Real Madrid. Tuviera más o menos minutos en las últimas campañas de blanco, el costasoleño sabe que lo del fin de semana debe olvidarse en un santiamén, para bien o para mal, porque entre semana espera Europa, y luego otra vez LaLiga. Un carrusel del que sólo escapaba de vez en cuando si no era citado por la selección española. Y los verdiblancos, afortunadamente, están habituados a este trasiego toda esta década, desde que Manuel Pellegrini aterrizó en su banquillo.

Con todo, cabe esperar que los organismos organizadores tengan alguna deferencia con los siete u ocho elegidos que representan al país allende sus fronteras. Pero las televisiones y otros intereses mandan. Por esa razón, ya está confirmado el atracón que se darán, quieran o no, los heliopolitanos antes de las fiestas navideñas y de que todo pare unos días. En concreto, a falta de confirmación de los dos últimos compromisos, el Real Betis disputaría sus seis últimos duelos oficiales de 2026 en un máximo de dos semanas. No salen ni dos días y medio de promedio entre unos y otros, una exigencia máxima que lo será también para el fondo de armario del vestuario que administra el 'Ingeniero'.

Así las cosas, ya se conocía cómo es la recta final de noviembre y el inicio de diciembre tras El Gran Derbi del pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán: el conjunto cartujano visita este martes 24-N a las 21:00 horas al ﻿Slovan de Bratislava en ﻿Champions﻿, recibiendo el sábado 28-N a las dos de la tarde al Rayo Vallecano en LaLiga antes de disputar a mediados de la semana que viene la segunda ronda de la ﻿Copa del Rey y comparecer el ﻿domingo 6-D a las nueve de la noche al ﻿Atlético de Madrid en el torneo doméstico de la regularidad. El primer problema venía después, ya que no se cumplían siquiera las ﻿72 horas ﻿de descanso protocolarias para preparar la cita de ﻿UCL contra el ﻿Como 1907 ﻿(encuentro fijado a las ﻿18:45 ﻿﻿horas del ﻿miércoles 9 de diciembre﻿).

Doce o trece días sin fútbol, pero antes casi sin poder pestañear

Tampoco mejora el panorama luego, pues, aunque habrá cierto alivio luego para unos hipotéticos dieciseisavos de final del torneo del K.O. (del ﻿martes 15 ﻿al ﻿jueves 17-D﻿), el organismo que preside ﻿Javier Tebas ha fijado el ﻿Real Betis-Real Racing Club de Santander de la ﻿16ª jornada de LaLiga a las ﻿21:00 horas del ﻿sábado 12 del mes venidero. Aún no se ha divulgado cuándo despedirá el año el conjunto de ﻿Manuel Pellegrini en ﻿San Mamés ante el ﻿Athletic Club en el penúltimo fin de semana de diciembre, de tal manera que, poniendo como tope el ﻿domingo 20-D﻿, pues el ﻿lunes 21 arrancan las vacaciones según el acuerdo alcanzado con la ﻿AFE﻿, si los verdiblancos pasan de ronda ahora en ﻿Copa﻿, se concentrarán esos ﻿seis partidos ﻿del mes que viene en un máximo de ﻿dos semanas﻿.