La estrella azulgrana acabó el encuentro frente al Villarreal con molestias en el tobillo derecho y el club catalán ha decidido que no viaje a Azerbaiyán para medirse este próximo miércoles al Sabah por precaución

Después de la frustración que supuso fallar un penalti en el encuentro del ayer domingo frente al Villarreal, Lamine Yamal ha recibido otra mala noticia este lunes. Así, el FC Barcelona ha comunicado que su estrella no viajará a Azerbaiyán para enfrentarse este miércoles al Sabah en la Champions ﻿por unas "molestias leves en el tobillo derecho", según ha informado el club catalán.

Se espera que esté frente al Deportivo de La Coruña

El '10' azulgrana no disputará por precaución el duelo de la máxima competición continental en Bakú, pero si no hay contratiempos de última hora sí estará disponible para el encuentro de LaLiga que el Barça disputará el próximo domingo en Riazor﻿, ante el Deportivo de La Coruña, a las 16:15 horas.

Lamine Yamal completó este domingo los noventa minutos ante el Villarreal ﻿en el choque liguero del celebrando en Camp Nou, pero acabó con molestias en el tobillo﻿. Un problema físico menor que no le hubiese impedido disputar el siguiente partido de Champions en otras cincunstancias.

El largo viaje a Bakú, clave en la decisión azulgrana

Sin embargo, el duelo ante el Sabah es el desplazamiento más largo del equipo de Hansi Flick en toda la temporada: ﻿más de cinco horas de avión para completar los 3.959 km que separan Bakú de Barcelona, lo que obligará a la expedición azulgrana a viajar este lunes al mediodía y aterrizar el jueves de madrugada.

El primer partido que se pierde con el Barcelona y el segundo de la temorada

Muchas horas de vuelo sin la recuperación adecuada, muy poco descanso y un nuevo partido oficial en menos de 72 horas no parecen las condiciones más idóneas para preservar la salud del campeón del mundo, que se quedará en la Ciudad Condal y será reservado por vez primera en lo que va de curso. Y es que, hasta la fecha, el crack azulgrana ha sido titular en los 17 encuentros oficiales disputados por el Barça, siendo sustituido tan solo en cuatro de ellos, por lo que acumula 1.445 minutos de juego en los que ha firmado 13 goles y el mismo número de asistencias.

Además, la entidad del rival, un debutante en Champions que solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha disputado -ante el Slavia de Praga en casa-, invita a pensar que se trata del choque propicio para que Lamine Yamal se tome un descanso. Un paréntesis que el internacional español ya hizo ante la República Checa, en la penúltima jornada de la Nations League, en aquella ocasión por una contusión en la rodilla derecha. Y el duelo de Champions en Azerbaiyán será el segundo partido que se pierde esta temporada.

El resto de la enfermería del Barcelona

Ante el Sabah, la baja del delantero catalán se suma a las del lateral Xavi Espart﻿, el centrocampista Rodrigo Hernández ﻿y el delantero Roony Bardghji, lesionado de larga duración, mientras que el central Andreas Christensen es duda por unas molestias musculares.