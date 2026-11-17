El joven talento argentino, cedido por el Real Madrid en la Fiorentina, aparece por delante del crack del FC Barcelona en un particular ranking de jugadores sub 21 realizado por el Observatorio de Fútbol CIES

El Real Madrid no pierde vista a Franco Mastantuono, al que el pasado verano decidió ceder a la Fiorentina. Allí, en la Serie A, el argentino sí está demostrando ser un jugador desequilibrante, el mismo que los técnicos blancos vieron en River Plate, lo que les animó a realizar una importantísima apuesta económica hace dos verano, abonando más de 60 millones de euros por su fichaje.

Los números de Mastantuono y el interés de los grandes de Italia

Su paso por el Santiago Bernabéu, sin embargo, no fue sencillo. No alcanzó los 1.500 minutos de juego en la temporada, repartidos en 35 encuentros, y apenas celebró tres goles. Nada que ver con el protagonismo que el internacional albiceleste, de solo 19 años, está teniendo en Italia, donde suma ya 13 partidos, siendo titular en 12 de ellos, y cuatro dianas.

Su impacto es tal que ya han preguntado por su situación clubes como el Milan, la Roma y el Nápoles, al tiempo que la Fiorentina se ha puesto manos a la obra para tratar de ampliar su préstamo por una campaña más, hasta 2028. Y es que, ahora sí, Mastantuono está confirmando que se trata de una de las mayores promesas del fútbol mundial. Lo que sorprende, en cambio, es que un estudio le coloque por delante de Lamine Yamal.

Así funciona el ranking: una comparativa con sus propios compañeros de equipo

En concreto, se trata de una comparativa realizada por el Observatorio de Fútbol CIES que toma como referencia el rendimiento de jugadores menos de 21 años que hayan jugado al menos 450 minutos con sus respectivos equipos, observando para ello hasta 65 competiciones de todo el mundo.

Siguiendo una metodología propia para clasificarlos en comparación con sus propios compañeros de equipo, el jugador propiedad del Real Madrid aparece en cuarto lugar en este ranking mundial, con un índice de rendimiento relativo de 1,59. Sin embargo, el internacional español y estrella del FC Barcelona no aparece hasta el noveno puesto, con 1,56.

Mastantuono, en un partido con la Fiorentina. / Imago

Sin embargo, hay que recalcar que este estudio, en realidad, no viene a definir una clasificación de los mejores jugadores en sí, sino su valía dentro de su propio conjunto. Por ello, a Lamine Yamal le perjudica el hecho de tener una feroz competencia en las filas azulgranas, dando el nivel del resto de sus compañeros.

El racinguista Jorge Salinas cierra el podio

Por ello, llama también la atención que el líder de este particular ranking, que busca detectar a su vez talentos escondidos, es un desconocido como Lutfi Dalipi, jugador suizo del FC Vaduz, al que le sigue otro sí mucho más famoso, como es el también argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, cerrando el podio el español Jorge Salinas, del Racing de Santander.