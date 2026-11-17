El tenista español comenzó muy final el torneo tras ganar con contundencia a Frances Tiafoe. El murciano buscará un nuevo triunfo que le permita clasificarse para las semifinales del último torneo de la temporada

Carlos Alcaraz vuelve a la acción en las ATP Finals este miércoles 18 de noviembre en donde se enfrenta, en teoría, al rival más fuerte que tiene en la fase de grupos: el ruso Daniil Medvedev. El español viene de hacer una exhibición contra Frances Tiafoe en su estreno en el último torneo de la temporada y buscará darle continuidad frente a un Medvedev al que si derrota le permitirá clasificarse para las semifinales de las ATP Finals.

Carlos Alcaraz parte como favorito a pesar de que Daniil Medvedev es uno de los tenistas que le puede ganar si saca el ruso su mejor nivel de juego. Sin embargo, la estadística está del lado del tenista español ya que en las diez veces que se han enfrentado, en siete ha ganado el español por solo las tres en las que lo ha hecho el ruso. El último precedente está cerca, sólo hace unas semanas en el ATP 500 de Viena, en donde Carlos Alcaraz superó a Daniil Medvedev en dos sets (6-4 y 7-6 (2).

Por si había alguna duda, hay que señalar que ese partido en Viena se jugó en las mismas condiciones en las que se va a disputar el partido en Turín. Fue en superficie, dura, rápida y bajo techo. Las mismas que en las ATP Finals. Situación que refuerzan aún más un favoritismo de Carlos Alcaraz que ha dicho que se siente bien de su rodilla derecha, luce un estabilizador para el tendón rotuliano, y también jugando en pista dura bajo techo. "Siempre he dicho que no soy nada malo en pista dura bajo techo. Solo sentía que había otros jugadores que eran un poco mejor que yo. Todo era cuestión de tiempo, de ganar más experiencia, de entender cómo debía jugar en estas condiciones. Me estoy acercando a ese punto, estoy empezando a entender cómo debo jugar, cómo se tiene que jugar al tenis bajo techo. Ya he ganado mucha experiencia. Cada día tengo más confianza en esta superficie. Estoy feliz por mostrar a todos que puedo jugar muy bien al tenis aquí", dijo tras ganar a Frances Tiafoe.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev?

El partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev correspondiente a la fase de grupos de las ATP Finals 2026, se juega este miércoles de noviembre. El choque entre el murciano y el estadounidense comenzará no antes de las 14:00 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de dos de sus canales: Movistar+ (dial 8) y Movistar+ Deportes 2 (dial 64).

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del, con especial atención a lo que están haciendo los dos tenistas españoles: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.