Pendientes de la irrupción en la elite de Enzo Pérez, que empieza a acumular pretendientes de postín
Compañero de Migue Romero y Rubén de Sá en la selección española sub 19, el centrocampista es fijo ya a sus 18 años recién cumplidos con el Oviedo en Segunda, con un gol y tres asistencias en su haber, lo que ha despertado el interés tanto de clubes españoles como de otros extranjeros, atraídos por su aún asequible cláusula de rescisión
El Real Betis sigue muy de cerca las evoluciones de Enzo Pérez, emergente centrocampista del Real Oviedo que se convirtió en fijo para el técnico saliente, Julián Calero, y que seguramente se haga un sitio también en los planes de su sustituto, Raúl González. El canterano carbayón, que acumula un gol y tres asistencias en 12 intervenciones en Segunda división, acaba de estrenarse durante el reciente parón internacional con la selección española sub 19 a las órdenes de Paco Gallardo, donde comparte vestuario con los verdiblancos Rubén de Sá y Migue Romero, así como con el sevillista Nico Guillén. Con 18 años recién cumplidos y 1,81, se trata de uno los talentos más importantes del fútbol asturiano.
Lógicamente, en La Cartuja no están solos en este interés, pues el experto en el mercado Matteo Moretto desvelaba esta semana en el canal de YouTube de su colega Fabrizio Romano que el Milan se ha unido a la lista de pretendientes del que podría ser un 'nuevo Santi Cazorla' por sus características. Futbolista versátil, con calidad y criterio, puede ejercer como mediocentro creativo, mediapunta o extremo en un 1-4-2-3-1, ya que es diestro pero no tiene la zurda precisamente para apoyarse solamente, y como interior en un 1-4-3-3. Su capacidad para jugar hacia adelante y oxigenar la salida de los azulinos ha sorprendido gratamente en la categoría. RCD Espanyol, Brentford y Chelsea estarían tras su pista.
Los 'blues' y los 'rossoneri', según los informes, habrían espiado en directo recientemente a Enzo Pérez, que cuenta todavía con una cláusula de rescisión asequible, lo que invita a moverse rápido para captar a un 'playmaker' que ha convencido igualmente a los técnicos de la 'Rojita', que le ven un potencial similar al del villarrealense Carlos Macià (con experiencia ya en la elite a las órdenes de Iñigo Pérez y el curso pasado con Marcelino García Toral), el culé Pedro Rodríguez (indiscutible en el Barça Atlètic y a quien Hansi Flick tiene echado el ojo), Dro Fernández (del PSG), el bermellón Guille Fernández (con Gestifute a los mandos y fichado por el RCD Mallorca de La Masía a cambio de cuatro millones de euros) o el propio Nico Guillén.
El coste actual de su fichaje, digno de estudio
Muy feliz en el primer equipo del Real Oviedo, en cuyos escalafones inferiores se ha formado desde pequeño (es hijo de otro mediocentro que alcanzó el conjunto matriz de los del Principado, Óscar Pérez), renovó a finales de julio de 2026 por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029, con un contrato creciente que ahora quieren revisar en el Carlos Tartiere.
Según ha trascendido, llevárselo ahora mismo sin negociar costaría 5,5 millones de euros, una cantidad que ya parece irrisoria a tener de su evolución, aunque el acuerdo permite que la cláusula de rescisión vaya aumentando, como su salario, bien por la disputa de tramos de partidos con los mayores o por decisión unilateral desde los despachos, donde podrían fijar el listón hasta en 50 millones a cambio de situarle en el primer escalón salarial igualmente.