Compañero de Migue Romero y Rubén de Sá en la selección española sub 19, el centrocampista es fijo ya a sus 18 años recién cumplidos con el Oviedo en Segunda, con un gol y tres asistencias en su haber, lo que ha despertado el interés tanto de clubes españoles como de otros extranjeros, atraídos por su aún asequible cláusula de rescisión

El ﻿Real Betis sigue muy de cerca las evoluciones de ﻿Enzo Pérez﻿, emergente centrocampista del ﻿Real Oviedo que se convirtió en fijo para el técnico saliente, ﻿Julián Calero﻿, y que seguramente se haga un sitio también en los planes de su sustituto, ﻿Raúl González﻿. El canterano carbayón, que acumula ﻿un gol y tres asistencias en 12 intervenciones en ﻿Segunda división﻿, acaba de estrenarse durante el reciente parón internacional con la selección española sub 19 a las órdenes de ﻿Paco Gallardo﻿, donde comparte vestuario con los verdiblancos Rubén de Sá y Migue Romero﻿, así como con el sevillista ﻿Nico Guillén﻿. Con ﻿18 años ﻿recién cumplidos y 1,81﻿, se trata de uno los talentos más importantes del fútbol asturiano.

Lógicamente, en ﻿La Cartuja no están solos en este interés, pues el experto en el mercado Matteo Moretto desvelaba esta semana en el canal de YouTube de su colega Fabrizio Romano que el ﻿Milan se ha unido a la lista de pretendientes del que podría ser un 'nuevo Santi Cazorla' por sus características. Futbolista versátil, con calidad y criterio, puede ejercer como mediocentro creativo, mediapunta o extremo en un ﻿1-4-2-3-1﻿, ya que es diestro pero no tiene la zurda precisamente para apoyarse solamente, y como interior en un ﻿1-4-3-3﻿. Su capacidad para jugar hacia adelante y oxigenar la salida de los azulinos ha sorprendido gratamente en la categoría. ﻿RCD Espanyol﻿, ﻿Brentford y ﻿Chelsea estarían tras su pista.

Los 'blues' y los 'rossoneri', según los informes, habrían espiado en directo recientemente a ﻿Enzo Pérez﻿, que cuenta todavía con una ﻿cláusula de rescisión ﻿asequible, lo que invita a moverse rápido para captar a un 'playmaker' que ha convencido igualmente a los técnicos de la '﻿Rojita﻿', que le ven un potencial similar al del villarrealense ﻿Carlos Macià ﻿(con experiencia ya en la elite a las órdenes de ﻿Iñigo Pérez y el curso pasado con ﻿Marcelino García Toral﻿), el culé Pedro Rodríguez (indiscutible en el ﻿Barça Atlètic y a quien ﻿Hansi Flick tiene echado el ojo), ﻿Dro Fernández ﻿(del ﻿PSG﻿), el bermellón ﻿Guille Fernández (con ﻿Gestifute a los mandos y fichado por el ﻿RCD Mallorca ﻿de ﻿La Masía a cambio de ﻿cuatro millones de euros﻿) o el propio ﻿Nico Guillén﻿.

El coste actual de su fichaje, digno de estudio

Muy feliz en el primer equipo del ﻿Real Oviedo﻿, en cuyos escalafones inferiores se ha formado desde pequeño (es hijo de otro mediocentro que alcanzó el conjunto matriz de los del ﻿Principado﻿, Óscar Pérez﻿), renovó a finales de ﻿julio de 2026 por dos temporadas más, hasta el ﻿30 de junio de 2029﻿, con un contrato creciente que ahora quieren revisar en el ﻿Carlos Tartiere﻿.

Según ha trascendido, llevárselo ahora mismo sin negociar costaría ﻿5,5 millones de euros﻿, una cantidad que ya parece ﻿irrisoria a tener de su evolución, aunque el acuerdo permite que la cláusula de rescisión vaya aumentando, como su salario, bien por la disputa de tramos de partidos con los mayores o por decisión unilateral desde los despachos, donde podrían fijar el listón hasta en ﻿50 millones a cambio de situarle en el primer escalón salarial igualmente.