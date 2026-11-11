El hijo de Raúl González, también en el Oviedo, da un paso adelante

El técnico inicia una nueva etapa en el banquillo del conjunto asturiano, donde también juega su hijo Héctor, de 20 años, que acaba de estrenarse como titular en el filial

La llegada de Raúl González Blanco al banquillo del Real Oviedo tiene una historia familiar detrás. El exdelantero del Real Madrid vuelve a entrenar después de su etapa en el Castilla y lo hace en un destino en el que ya estaba dando sus primeros pasos futbolísticos uno de sus hijos. Héctor, de 20 años, forma parte del Vetusta, el filial azulón, por lo que padre e hijo compartirán ahora estructura deportiva.

La coincidencia llega, además, en un momento especial para el joven centrocampista. Héctor fue titular por primera vez con el segundo equipo ovetense el pasado fin de semana, un paso más en una trayectoria que ha ido construyendo lejos de los focos. Formado en Las Rozas y el Leganés, ha pasado también por el Polvorín, el Recreativo Granada y el Cádiz Mirandilla antes de recalar en el conjunto asturiano.

Raúl conoce bien ese recorrido. Durante los últimos años ha seguido de cerca la evolución de su hijo, acompañándolo en sus distintas etapas y desplazamientos. Ahora podrá hacerlo desde una posición diferente, aunque sin perder de vista que Héctor debe encontrar su propio camino. El apellido abre puertas y multiplica las miradas, pero el centrocampista tendrá que ganarse su sitio sobre el césped, como cualquier otro futbolista de su edad.

Héctor González, hijo de la leyenda del Real Madrid / X

Mientras tanto, su padre afronta un desafío importante. El eterno '7' del Real Madrid comenzó este martes 10 de noviembre su nueva aventura en el banquillo del primer equipo del Oviedo, al que llega para sustituir a Julián Calero. Ha firmado hasta 2028 y su estreno está previsto para este fin de semana, frente al Girona. "Estoy muy ilusionado. Esperamos estar a la altura de lo que es el Real Oviedo, de la pasión de los aficionados. Es un lugar exigente y vamos a intentar que se sientan felices, darles alegría", aseguró durante su presentación.

El técnico también reconoció que llevaba tiempo esperando una oportunidad como esta desde que terminó su etapa en el filial madridista, al que dirigió durante seis temporadas hasta 2025. "Después de estar un tiempo sin entrenar, desde el Castilla, me hace mucha ilusión, por la afición, por el club, que es muy exigente. Con ganas de empezar". Y dejó clara su ambición: "Puedo aportar muchas cosas".

Raúl tiene la misión de devolver al Oviedo a una posición de mayor protagonismo; Héctor, la de seguir creciendo y abrirse paso por méritos propios. Dos caminos que vuelven a cruzarse bajo el mismo escudo.