Mikel Merino: "Los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos"

Mikel Merino habla claro sobre su falta de minutos en el Arsenal, reconoce que quiere jugar más y explica cómo la profesión de entrenador de su padre ha influido en su manera de entender el fútbol y aceptar su papel en el equipo

Mikel Merino ha aprovechado su comparecencia ante los medios en Praga para repasar su situación en el Arsenal y explicar cómo entiende su papel dentro de un equipo. El centrocampista navarro, concentrado con la selección española para el encuentro frente a la República Checa, no ha escondido que le gustaría disfrutar de más protagonismo sobre el terreno de juego, aunque ha dejado claro que no piensa cuestionar las decisiones de los entrenadores. Su manera de interpretar el fútbol, en parte heredada de su padre, que también fue técnico, le permite mirar más allá de los minutos individuales.

Una de las primeras cuestiones que abordó fue precisamente su deseo de contar con más oportunidades en el conjunto inglés, donde comparte vestuario con Martín Zubimendi y la competencia por hacerse un hueco en el once es especialmente exigente. "Por supuesto. ¿A qué jugador no le gustaría tener más minutos? Si hay alguien que tiene la suerte de tener este entrenador soy yo. A mí nunca me escucharás quejarme de la decisión de un entrenador, pero lo que quiero es jugar", reconoció.

"A mí nunca me escucharás quejarme de la decisión de un entrenador, pero lo que quiero es jugar"

Merino también se refirió a la posibilidad de que tanto él como Zubimendi puedan buscar una salida si su protagonismo no aumenta. El internacional español entiende que pasar demasiado tiempo sin jugar no es una situación ideal para ningún futbolista, aunque considera que ambos conocen perfectamente el escenario en el que se encuentran. "No sentirse en el césped la mayor parte del tiempo no es lo ideal para un jugador. El Arsenal es el mejor equipo del mundo actualmente y es muy difícil contar con minutos. Ahora sabemos qué rol nos toca y los dos estamos tranquilos y con ganas de seguir entrenando a tope para demostrar que podemos seguir estando ahí", explicó.

La influencia de su padre en su manera de entender el fútbol

Una de las reflexiones más interesantes de la comparecencia llegó cuando fue preguntado por su papel dentro del equipo y por cómo gestiona una situación en la que no siempre disfruta de los minutos que desearía. Merino puso sobre la mesa una cuestión que va más allá del rendimiento individual: la importancia de entender el fútbol desde una perspectiva colectiva.

El centrocampista reconoció que no siempre resulta sencillo aceptar un rol secundario, especialmente cuando los futbolistas tienden a valorar su situación desde el punto de vista personal. Sin embargo, tener un padre que también ha ejercido como entrenador le ha permitido desarrollar otra visión. "Es difícil interiorizar eso. Somos egoístas en muchos casos y vemos el fútbol desde un prisma individual. Pero que mi padre haya sido entrenador me hace ver el fútbol de otra manera. Los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos. Es difícil convencernos muchas veces", señaló.

"Que mi padre haya sido entrenador me hace ver el fútbol de otra manera. Los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos"

Una reflexión que resume su manera de afrontar la competencia dentro de una plantilla. Merino también defendió que un futbolista debe estar preparado para responder en diferentes circunstancias y no limitarse a un único contexto de juego. "No solo puedes valer para un contexto. Hay que hacer el trabajo que toca cuando toca. Que me den la enhorabuena por mi trabajo siempre es positivo", añadió.

Merino aparca los récords y analiza el partido ante la República Checa

En clave de selección, el navarro quiso mantener los pies en el suelo y evitar que los posibles récords que pueda alcanzar España desvíen la atención del próximo compromiso. El rival será la República Checa, dirigida por Santi Denia, un técnico al que conoce bien y del que destacó su capacidad de trabajo. "No hemos hablado nada de ello. Sabemos que es importante y está ahí, pero nuestro único objetivo es el siguiente partido", explicó sobre los registros que puede alcanzar el combinado nacional.

Merino también tuvo palabras de elogio para Santi Denia, con quien ha mantenido numerosas conversaciones a lo largo de su trayectoria. "Es alguien con el que he tenido muchas conversaciones. Está intentando traer el modelo español a la selección checa. Es muy inteligente, trabaja mucho y se adapta muy bien. Él y Pablo Amo obtendrán buenos resultados", apuntó. Además, mandó un mensaje de ánimo a Barrenetxea tras su ausencia en esta concentración y valoró positivamente la adaptación de los futbolistas más jóvenes al vestuario español. "El grupo humano es espectacular y todos son bienvenidos. Alguno tendrá que cantar o bailar más adelante por la novatada", comentó entre risas.

De esta forma, Merino dejó una comparecencia en la que combinó su situación personal en el Arsenal con una reflexión sobre el fútbol que explica buena parte de su mentalidad. Quiere jugar más, no esconde su ambición, pero tampoco pierde de vista que los objetivos colectivos están por encima de cualquier protagonismo individual.