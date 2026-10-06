Mikel Merino, el amuleto de De la Fuente en la selección española, saca pecho: "Aunque estés rabioso por no ser titular"

El centrocampista del Arsenal se erigió en el indiscutible protagonista de la victoria de España ante Croacia en la Nations League, al posibilitar con un doblete una remontada que certificó a poco del final con un auténtico golazo

Un golazo de Mikel Merino cuando el reloj se acercaba al minuto 90 permitió a España remontar en Croacia y certificar a lo grande su pase a los cuartos de la final de la Nations League con su cuarta victoria consecutiva en el torneo. El jugador del Arsenal también había hecho el tanto del empate a la hora de juego tras una primera mitad en la que el combinado balcánico salió herida en su orgullo por el deshonroso 0-7 ante Inglaterra y logró adelantarse por medio de Perisic, héroe y villano para los suyos al ser expulsado en el 79’ por doble amarilla. La ‘Roja’ suma y sigue: ya son 42 partidos consecutivos sin perder.

15 tantos con la 'Roja' y 7 saliendo desde el banquillo

Tras el encuentro disputado en Zagreb, el indiscutible protagonismo del mismo no podía ocultar su satisfacción por el triunfo obtenido y por un doblete que eleva a 15 tantos su cuenta en 55 partidos como internacional. "Estoy muy contento por poder ayudar al equipo, un partido más que me toca meter desde el banquillo. Salir con la mejor actitud posible aunque las cosas no te vayan a favor y estés rabioso por no ser titular... pero como todos los compañeros que han sido titulares, poder aportar mi granito de arena. Este equipo es una familia y siempre se demuestra", explicó en Teledeporte.

Y es que, ya no casualidad que el centrocampista navarro de 30 años se haya convertido en todo un especialista en resolver encuentros tras arrancar como suplente. De la Fuente le dio entrada esta vez tras el descanso, por los problemas físicos de Álex Baena, y su amuleto volvió a responder, siendo ya 7 goles los que ha marcado con la campeona del mundo tras salir como reserva.

Su golazo en el 1-2: "De esas controlas tres mal y una bien"

"De la Fuente me dijo que saliera a hacer lo que sé hacer, a tener la pelota, correr tras pérdida porque nos estaban corriendo y metiendo un poco de pánico y luego cargar área e intentar hacerles daño, y es lo que he intentado hacer", destacó, comentando también la brillante acción con la que puso el 1-2 definitivo en el marcador. "Ha sido más de llegar en segunda línea. Cambio táctico para ponerme de '8', en la base. Pero es lo que tiene conocer a tus compañeros, sé lo bueno que es Zubimendi y el pie que tiene. He roto al espacio y me ha puesto un gran balón. De esas controlas tres mal y una bien. Me tocó la buena", afirmó, para repartir así el mérito con el también jugador 'gunner'.

Ya mira al siguiente parón: los rivales de España en noviembre

Dicho todo ello, Mikel Merino no le ve techo a España y confía en prolongar el buen momento en el próximo parón que tendrá lugar a mediados de noviembre, en el que cerrará esta fase de grupos visitando a la ´República Checa y recibiendo a Inglaterra en el Metropolitano. "Que sigamos sin verlo, nosotros tampoco lo queremos ver, siempre miramos arriba y sabemos que cualquier día se te puede escapar la racha de partidos".

Unai Simón, decisivo, no tiene dudas

Por su parte, otro de los destacados en Croacia, el meta Unai Simón, no quiso restar protagonismo al ex de la Real Sociedad, aunque mantuvo con vida a la selección con intervenciones decisivs. "Una de esas paradas viene por una mala salida mía y le meto en un problema a Laporte. Para eso estamos, para solucionar errores. Una pena por el gol encajado. Pero el hombre del partido es Merino, por sus dos goles, saliendo desde el banquillo... Al final Croacia juega en su casa, viene de un partido muy flojo y querían demostrar a su afición que son una selección buenísima. Que aprietan. No todo va a ser un camino de rosas en lo que nos queda de Nations y más adelante. Que no nos valga el empate y ganar todo", sentenció.