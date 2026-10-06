Carlos Espí se lleva otro chasco con De la Fuente: descartado nuevamente ante Croacia

El atacante madridista cierra su primera experiencia con la selección absoluta sin minutos después de dar el salto desde la Sub-21 por la baja de Ferran Torres tras quedarse fuera de las dos listas definitivas

Carlos Espí se ha quedado fuera de la lista definitiva de Luis de la Fuente para el duelo en Croacia.Imago

Carlos Espí tendrá que seguir esperando para cumplir uno de sus grandes sueños como futbolista: debutar con la selección española absoluta. El delantero del Real Madrid ha vuelto a quedarse fuera de los 23 elegidos por Luis de la Fuente para el encuentro de este martes ante Croacia en Split y cerrará esta ventana internacional sin estrenarse finalmente con los campeones del mundo.

La oportunidad se antojaba especialmente propicia dentro de la política de rotaciones del seleccionador. Espí había sido llamado de urgencia por De la Fuente después de la lesión de Ferran Torres, abandonando la concentración de la Sub-21 para incorporarse al grupo de la absoluta. Su salto llegó después de una actuación espectacular con el equipo de David Gordo, con cinco goles y dos asistencias en la goleada 13-0 ante San Marino.

Aquella exhibición aceleró su llegada a la selección de los mayores y le ha permitido trabajar varios días junto con los futbolistas campeones del mundo. Sin embargo, el premio del debut tendrá que esperar. El seleccionador ya lo dejó fuera de la convocatoria definitiva ante la República Checa en Oviedo y ha repetido la decisión para el duelo de esta noche en el Poljud.

De la Sub-21 a la absoluta... y vuelta a esperar

El madridista tampoco podrá disputar este martes el encuentro de la Sub-21 frente a Rumanía en Ibiza. Su incorporación a la absoluta le ha impedido regresar al equipo de David Gordo, por lo que terminará la concentración sin haber disputado un solo minuto con ninguna de las dos categorías.

Aun así, la experiencia no deja de ser positiva para el joven delantero. De la Fuente ha podido observarlo de cerca en esta la concentración y Espí ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el funcionamiento de la absoluta, además de compartir entrenamientos con algunos de los principales referentes del fútbol español.

Su convocatoria, por tanto, no es un premio puntual después de sus cinco goles. El seleccionador ha querido tenerlo dentro del grupo para conocer de primera mano sus condiciones. Ahora, el madridista tendrá que mantener su rendimiento para que esta primera llamada no se quede en una simple anécdota.

Roberto Fernández gana esta partida

La decisión de De la Fuente vuelve a beneficiar a Roberto Fernández. El delantero del Espanyol llegó a esta ventana internacional con la misma necesidad de esperar su oportunidad, pero finalmente consiguió estrenarse ante la República Checa en el Carlos Tartiere después de quedarse fuera de los dos primeros encuentros.

El seleccionador ha decidido darle continuidad y vuelve a incluirlo entre los 23 para medirse a Croacia.

Cambios en los dorsales

La lista ante Croacia también deja algunos movimientos en los dorsales. Pau Cubarsí recupera el número '5' después de no vestirse en Oviedo, mientras que Roberto Fernández pasa del '8' al '17'. Ese dorsal lo llevará ahora Fran García.

La lista de España queda formada por David Raya, Huijsen, Le Normand, Fresneda, Cubarsí, Mikel Merino, Víctor Muñoz, Roberto Fernández, Fermín, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pubill, Josep Martínez, Laporte, Baena, Rodri, Fran García, Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal, Cucurella y Unai Simón.