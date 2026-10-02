Carlos Espí convence a Luis de la Fuente

El seleccionador nacional llama al delantero del Real Madrid para cubrir la baja de Ferran Torres, que abandona la concentración del combinado español

Tras el repóquer llega el premio. Luis de la Fuente ha decidido convocar al delantero del Real Madrid Carlos Espí para suplir de forma inmediata a Ferran Torres, que abandona la concentración de la selección española debido a unas molestias en el tobillo izquierdo.

El jugador valenciano arrastraba estas molestias, que inicialmente no le impidieron entrenar ni jugar en los dos primeros partidos de este parón, pero ante la persistencia de la sintomatología se ha decidido desconvocarle para priorizar su recuperación.

Los doctores de la Federación Española han estado en permanente contacto con los servicios médicos del PSG desde el inicio de la concentración y han seguido de manera conjunta todo el proceso.

La baja de Ferran Torres se suma a las de Nico Williams, Grimaldo y Eric García, que ya habían causado baja previamente durante la concentración. De esta forma, la selección afrontará el partido de este sábado ante la República Checa, (20:45 horas, Carlos Tartiere) con una nueva ausencia en su convocatoria.

Espí se incorpora a la absoluta después de haber marcado cinco goles y haber dado dos asistencias en su primer partido como titular con la Sub 21, en la goleada que España logró ante San Marino (0-13) este mismo jueves. Su actuación le ha convertido en una de las sensaciones de La Rojita y ha hecho acreedor de este premio.

Carlos Espí y unos meses de locura

El delantero valenciano se encuentra en un gran momento de forma y de cara al gol, como demuestran los tantos decisivos que ya ha anotado con el Real Madrid, que le han valido dos triunfos.

Carlos Espí se incorpora hoy mismo a la concentración para afrontar los próximos encuentros de España contra Chequia y Croacia, que se disputarán en Oviedo y Split, respectivamente. De la Fuente cuenta con Espí como una de las opciones para complementar el ataque junto a Oyarzabal y Roberto Fernández.

"Nunca imaginé marcar cinco goles con España. Ha sido muy especial. Cinco goles con la sub 21... no soy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy muy contento y vamos a por más", señala en declaraciones a la RFEF tras su hazaña ante la seleccion sanmarinense horas antes de conocer que se marcha con los 'mayores'.

Nico Williams no se sustituye; Ferran sí

Al contrario que lo que ha ocurrido con Nico Williams, a quien De la Fuente ha decidido no sustituir, con Ferran sí lo ha hecho, entre otras cosas, para ver lo que puede hacer un Espí que no tenía tan controlado como a otros en las categorías inferiores del combinado español.

El propio Espí ya reconoce que, para él, es difícil de asimilar todo lo que le está ocurriendo últimamente, con su fichaje por el Madrid poco después de debutar en Primera con el Levante o la llamda de la sub 21. "Me ha cambiado la vida por completo de un verano a otro. Hay que mirar adelante, ha sido un inicio de temporada muy bueno", reconoce. Y eso que aún no sabía lo de esta convocatoria.

"Tenía muchas ganas de llevarme mi primer balón, es algo muy especial", indica el punta español, que nunca había anotado más de dos goles en un partido.