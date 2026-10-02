Luis de la Fuente, el hombre que todos quieren: ofertas millonarias y un 'cheque en blanco'

El éxito de Luis de la Fuente al frente de la selección española ha disparado también su cotización fuera de los terrenos de juego. El técnico recibe propuestas de clubes, selecciones y empresas de distintos países, además de ofertas millonarias por conferencias y acuerdos de imagen, aunque tiene claro dónde quiere estar

Luis de la Fuente siempre ha tenido claro que quería seguir con La RojaImago

El éxito de Luis de la Fuente al frente de la selección española no deja de darle alegrías al riojano. La última, su renovación hasta 2032, mejora de sueldo incluida, aunque también le ha generado grandes beneficios fuera de los terrenos de juego.

El seleccionador se ha convertido en un perfil reclamado por empresas, marcas y organizaciones que buscan conocer de primera mano su manera de liderar un grupo. Y las propuestas le llegan desde cualquier parte del planeta y con unos emolumentos bastante elevados. Una de ellas alcanza los 200.000 euros por una conferencia.

En este caso, la idea es fácil: Cruzar el Atlántico, ofrecer una charla y volver a España. Pero no es la única propuesta que ha recibido el seleccionador. Su entorno recibe también peticiones relacionadas con acuerdos de patrocinio y colaboraciones comerciales, aunque De la Fuente y su equipo tienen muy claras las líneas que no va a cruzar y el tipo de colaboración que le satisface hacer. Más allá de lo económico, sus valores y el respeto a los patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol ocupan un lugar importante a la hora de decidir qué acuerdos se llevan finalmente a cabo.

Entre las empresas interesadas aparecen perfiles muy diferentes, desde una compañía aérea hasta una academia de inglés. El abanico es amplio y, en este escenario, entra en juego Gersh, la compañía que representa a De la Fuente y que gestiona sus acuerdos comerciales.

Hay un detalle que resume muy bien lo que significa ahora mismo el seleccionador español fuera del fútbol. Y es que De la Fuente fue reconocido en los Influencers Awards pese a no tener redes sociales. Su nombre, por tanto, no necesita necesariamente de una gran presencia digital para despertar un gran interés comercial.

Equipos y selecciones han llamado a su puerta

Después de ganar el Mundial, antes de que se anunciase su renovación con la RFEF, a De la Fuente le han llegado ofertas de otras selecciones y de clubes, tal y como cuenta a EFE su agente Álvaro Torres. "Hubo intereses de varios clubes y selecciones, más intensamente tras el partido contra Francia. Intereses que atendimos, pero que ni siquiera contemplamos porque Luis quería continuar con España".

De la Fuente renovó con la Federación hasta 2032 con un salario que podría rondar los cinco millones de euros brutos por temporada, el cual todavía está lejos de lo que ganan otros compañeros de profesión mucho menos laureados.

También hubo interés desde el fútbol árabe, con propuestas económicas que multiplicaban por cuatro ese salario, pero que el seleccionador tampoco aceptó. Así como dos ofertas procedentes de Europa que llegaron a su entorno.

De la Selección a las marcas

El interés por De la Fuente se extiende a diferentes países. "Luis es tan cercano que muchos consideran que ya lo conocían de antes. Su liderazgo en valores trasciende lo nacional; tenemos propuestas desde Colombia, México, Argentina, Chile, Panamá…", explica a EFE Diego Ballesta, del departamento de marketing de la agencia que lo representa.

Ballesta pone incluso nombre a esa manera de trabajar del seleccionador: "el método Luis". Una fórmula que, según explica, despierta el interés de compañías que buscan conocer los fundamentos de su liderazgo.

"Sus valores y fundamentos son inquebrantables, no se negocian, y son inspiradores para lo que muchas compañías quieren transmitir", añade.

En estos momentos, De la Fuente trabaja con IWC, Movistar, Mapfre, El Pulpo, Multiópticas y Adidas, esta última pese a haber tenido ofertas de otras grandes firmas del sector textil deportivo.

El éxito de Luis de la Fuente ha terminado generando así una segunda vertiente alrededor de su figura. Además de entrenar a la campeona del mundo y de Europa, su manera de gestionar el grupo se ha convertido en un reclamo para las empresas que buscan trasladar esos valores a sus propias compañías.