Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo: “No merecemos tener al mejor. Somos envidiosos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad”

La hermana de CR7 estalla tras la marcha del astro luso de la selección: “Merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura”

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal ha provocado un auténtico terremoto en el fútbol luso. El delantero abandonó este miércoles el ‘stage’ de la selección en Copenhague después de una jornada marcada por la tensión con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, y por la conversación mantenida con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El propio Cristiano Ronaldo confirmó su marcha a través de sus redes sociales y dejó abierta una puerta a explicar lo ocurrido más adelante. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, escribió el capitán portugués.

Pero mientras el futbolista guarda silencio sobre los detalles de la crisis, una persona de su entorno más cercano sí ha reaccionado públicamente. Su hermana, Elma Aveiro, ha compartido en sus historias de Instagram un contundente mensaje en defensa del jugador que apunta directamente contra la prensa y parte de la sociedad portuguesa.

El contundente mensaje compartido por Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo

Elma Aveiro no publicó el texto como una declaración propia. La hermana de Cristiano Ronaldo compartió una publicación de un tercero en sus historias de Instagram y añadió únicamente un breve comentario: . Sin embargo, el contenido del mensaje no dejó lugar a demasiadas interpretaciones.

“CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, comenzaba el texto que hizo suyo al compartirlo.

La parte más dura llegaba inmediatamente después, con una crítica dirigida hacia los propios portugueses.

“En relación a los portugueses, bueno… no merecen tener al mejor en nada. Somos envidiosos, desdeñosos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el fútbol antes de CR7”, señalaba el mensaje.

Y terminaba con un reconocimiento hacia el delantero portugués: “¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!”

El mensaje ha provocado una importante reacción en Portugal precisamente por el momento en el que se produce: apenas unas horas después de que Cristiano Ronaldo decidiera abandonar la concentración de la selección.

La guerra entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo

La polémica comenzó a crecer después del partido ante Noruega. Cristiano Ronaldo se quedó en el banquillo durante los 90 minutos en la victoria portuguesa por 2-1, algo especialmente llamativo por tratarse de una de las grandes figuras históricas de la selección.

El delantero había sido titular unos días antes frente a Gales, pero no llegó a participar ante Noruega pese a haber calentado durante el encuentro. Jorge Jesus explicó posteriormente que había contemplado utilizarlo, aunque finalmente decidió no hacerlo. #[relacionada;basico;[proveedor:0;id:547641]]

La situación fue a más durante los siguientes días. Cristiano trabajó al margen y, posteriormente, se produjo una conversación con el seleccionador y con Pedro Proença. La reunión no sirvió para rebajar la tensión y el futbolista terminó abandonando la concentración.

Jorge Jesus había negado públicamente que existiera un conflicto con su delantero y aseguró que Cristiano estaba preparado para aceptar las decisiones técnicas. “Mando yo”, dijo. Sin embargo, poco después el jugador comunicó oficialmente su salida.

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“A su debido tiempo contaré la verdad”

La frase de Cristiano Ronaldo que más ha alimentado la incertidumbre sobre su futuro internacional fue precisamente la que dejó en su mensaje de despedida.

El portugués no explicó qué había ocurrido durante la conversación con Jorge Jesus y Pedro Proença, pero sí dejó claro que dará su versión de los acontecimientos.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, añadió el capitán luso.

Sus palabras han abierto incluso el debate sobre si esta salida puede terminar siendo definitiva. Cristiano tiene 41 años y continúa siendo el máximo goleador histórico de Portugal y el futbolista con más internacionalidades de la selección. Reuters señala que su futuro con el combinado nacional ha quedado en incertidumbre después de este episodio.

El mensaje compartido por Elma Aveiro añade todavía más tensión a una situación que ya estaba bajo el foco de la prensa portuguesa.

La publicación no solo defiende a Cristiano Ronaldo, sino que cuestiona el tratamiento recibido por el delantero, critica la estructura de la selección y carga contra el periodismo portugués por la especulación generada alrededor del futbolista.

Portugal, centrada en la Nations League sin Cristiano Ronaldo

Mientras tanto, Portugal debe centrarse en su próximo compromiso de la Nations League ante Dinamarca. Lo hará sin su capitán y con una pregunta que todavía no tiene respuesta. El propio Cristiano ya ha avisado de que contará su versión.