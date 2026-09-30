La Iglesia también se acuerda de Luis de la Fuente: un premio y dos regalos muy especiales

El seleccionador nacional no para de recibir homenajes y distinciones desde que se proclamara campeón del mundo. Ahora, el riojano ha sido condecorado por el Consejo General de la Iglesia en la Educación por todo lo que lleva transmitido desde que asumió el cargo. Además, en Sevilla, recibió dos regalos muy cofrades

Luis de la Fuente está rompiendo todos los moldes como entrenador y como seleccionador. El riojano está saboreando las mieles del éxito después de una larga trayectoria en los banquillos y lo está haciendo con una sencillez y una bondad muy extraña de ver por desgracia en estos tiempos que corren.

El preparador nacional está dando todo un ejemplo de cómo hay que comportarse dentro y fuera de los terrenos de juego desde que asumió el cargo. Y por si fuera poco, siempre ha confesado ser una persona muy religiosa y especialmente devoto de el Cristo del Cachorro por su estrecha vinculación con la ciudad de Sevilla (donde permaneció viviendo muchos años por su etapa en el Sevilla FC).

Y por todo esto, la Iglesia ha decidido condecorarle como se merece. El seleccionador español ha sido premiado por el Consejo General de la Iglesia en la Educación (CGIE), un órgano de la Conferencia Episcopal Española (CEE), para reconocer la dimensión educativa de su liderazgo y su trayectoria de acompañamiento de generaciones jóvenes mediante el deporte.

Así lo anunció este miércoles el secretario general del CGIE, Antonio Roura, en un encuentro informativo en el que presentó la primera edición de los Premios Stella que reconocen a personas, instituciones y proyectos que encarnan de forma significativa la misión educativa de la Iglesia, y cuya entrega será el próximo 28 de octubre en la Universidad Pontificia de Salamanca.

El jurado ha valorado en De la Fuente su manera de formar equipos y afrontar la exigencia y los resultados lo que, a su juicio, pone en valor el esfuerzo, la responsabilidad, la cohesión y el crecimiento personal y colectivo.

De la Fuente, que lideró este verano al equipo español para conquistar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá -la segunda estrella para la Roja después del título en Sudáfrica 2010-, se ha reconocido en numerosas entrevistas como una persona muy creyente y se ha definido como "católico".

Estos galardones son una de las tres nuevas iniciativas que ha lanzado el CGIE -vinculado a la Comisión para la Educación y Cultura de la CEE- junto a su nueva web y el Cuaderno 0 para "conocer mejor" la presencia educativa de la Iglesia, profundizar en los fundamentos que la orientan y reconocer experiencias que inspiran nuevos caminos.

El ilustrador 'Fano' (Francisco Javier Velasco), el colegio Nuestra Señora de los Infantes (Toledo), la cátedra de Innovación y Salud Mental Digital Universidad Pontificia Comillas y el proyecto 'El teatro vive en mi cole' del colegio público de Educación Especial Vicente Ferrer (San Sebastián de los Reyes, Madrid) son otros de los premiados.

Asimismo han sido galardonados el profesor Francesc Torralba, la Congregación Salesiana por su trabajo en la Formación Profesional de Grado Básico, la congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión (Madrid) y la Escolanía de Lluc de Mallorca.

Luis de la Fuente recibe en Sevilla dos regalos muy cofrades

Una vez concluida su rueda de prensa posterior al partido contra Croacia, el seleccionador atendió a algunos periodistas que quisieron tener un detalle con riojano. Por un lado, recibió un boletín de la Hermandad de San Benito, de la que fue hermano junto a su hijos tal y como confesó esta semana. Y por otro, también le regalaron una bola de Navidad del Cachorro.

Luis de la Fuente les da un premio a sus jugadores

Mejor estreno de la segunda estrella, imposible. Dos victorias de peso (2-3 ante Inglaterra en Wembley y 4-1 frente a Croacia) han reivindicado a España como la mejor selección del mundo. Y aunque Luis de la Fuente no quiere que los suyos se relajen y caigan en el conformismo, ha decidido premiar el esfuerzo que están haciendo en esta concentración de dos semanas en las que todavía les queda dos compromisos por afrontar.

Por eso, el seleccionador ha decido darles descanso este miércoles para que puedan disfrutar de sus familiares en la capital española, donde aterrizaron procedente de Sevilla tras el partido frente a Croacia.

El combinado español regresará al trabajo el jueves y entrenará también el viernes para, por la tarde, volar a Asturias y desplazarse a Oviedo, donde De la Fuente y un jugador ofrecerán una rueda de prensa en el estadio Carlos Tartiere.Tras el enfrentamiento ante los checos, el equipo regresará a Madrid y el domingo, 4 de octubre, retomarán la actividad. La ventana de la selección se completará el martes, día 6, con el cuarto encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Croacia en Split.