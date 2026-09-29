Óscar Freire (50 años): "Cuando llega un Miguel Induráin que gana el Tour de Francia en cinco ocasiones, luego llega Contador que hace más de lo mismo y el listón es muy alto"

El tres veces campeón del mundo reflexiona sobre la difícil papeleta que ha tenido que afrontar esta generación de ciclistas españoles

Aunque no suene tanto como Indurain, Perico, Contador o, incluso, Valverde, Óscar Freire es uno de los grandes de la historia del ciclismo español. No sólo fue el segundo español en ganar un Mundial, sino el único que lo ha ganado en tres ocasiones, ha vencido en Monumentos, carreras de un día y, posiblemente, sea el mejor velocista español de toda la historia.

Pero en España se le da más valor a las grandes vueltas y eso ha sido un lastre para él. Mientras que en otros países, ciclistas con tres mundiales son leyendas. Nacido en Torrelavega en 1976, Freire fue uno de los grandes referentes del ciclismo español de finales de los años noventa y la primera década del siglo XXI.

Saltó a la fama cuando, de forma inesperada, ganó el Mundial en 1999. Luego repetiría dos años después (2001) y en 2004. Fue un especialista en carreras de un día, ganó algunas de las más prestigiosas del calendario, entre ellas, tres Milán-San Remo.

Y también sirvió de 'eslabón' entre las épocas más míticas del ciclismo español, las de los triunfos de Perico Delgado y Miguel Indurain, y las de la generación que encabezó Contador y en la que también estaban Valverde, Samuel Sánchez, Purito, Sastre, Pereiro...

Por eso sabe lo que es sufrir bajo la sombra de los colosos, algo que le tocó en sus carnes y que ahora también ve su hijo Marcos, que sufre una presión añadida por llevar su apellido.

Óscar Freire sabe que es difícil, pero que hay que saber aguantar la presión y dar un paso adelante para desarrollar tu carrera y alcanzar el tope al que puedes llegar.

Indurain, Contador y Valverde lo complican todo

“Es muy difícil ver un relevo para Valverde. Cuando llega un Miguel Indurain que gana el Tour de Francia en cinco ocasiones, luego llega Alberto Contador que hace más de lo mismo y el listón es muy alto. Valverde es un corredor muy difícil de repetir. Tiene una clase que puede ganar en cualquier competición y los que llegan ahora lo tienen muy difícil”, admitía en una entrevista con AS, donde valoraba cómo veía los que debían tomar el relevo de El Bala.

Valverde está considerado como uno de los mejores ciclistas de la historia y eso que sólo ganó un Mundial, pero siempre rendía en las grandes vueltas y hasta pudo ganar una. Y eso, en España, es un plus. "Ganar es muy difícil, sobre todo con el listón que se ha dejado y todo el mundo cree que sólo les vale la victoria. (...) Porque, al final, el ciclismo va por generaciones. Cada país ha tenido sus momentos buenos, como el que tuvimos en España no hace mucho, con ciclistas que ganaban grandes, Monumentos, Mundiales...”, afirma.

Y, en este sentido, a esa presión de lo que había ve un problema añadido que sufren muchos en este momento. Tiene un nombre propio: “Es muy fácil cuando uno es como Pogacar, que mientras los demás van sufriendo, él va bebiendo agua, pero no todos son Pogacar".

El relevo en España, cuestión de tiempo

Freire lamenta que España no haya tenido en los últimos tiempos ese corredor que pueda aspirar a los grandes títulos. Es por algo que las recientes victorias de Benjamín Noval han ilusionado tanto. Pero entiende que igual que durante unos años, los ciclistas españoles lo ganaban casi todo, ahora ha tocado otra etapa.

"Se echa de menos esa opción, es verdad. Pero esto va por generaciones. En nuestra época dejamos el listón muy alto. Pero al final nunca se sabe cuándo llega el momento. Espero que España pueda volver a sacar el talento que ha tenido. Y cuenta con corredores buenos, pero claro, es que lo que había era inmenso...”, señala

Óscar Freire se sitúa en el Top-5 español

El problema, en muchas ocasiones, es que se compara con lo que había antes, de ahí esa frase del listón. Y de ahí también que a él muchos aficionados lo vean en una posición que, según señala Freire, no le corresponde.

“Yo, a nivel mundial, he visto una puntuación en la que estoy en el puesto cuarenta y nueve de toda la historia. No sé cómo lo valorará. De españoles no lo sé... ¿Cómo me valoraría? Es difícil, porque Olano, por ejemplo, tiene un palmarés increíble y hay gente que no lo valora, que no lo pondría ni entre los siete primeros. Es muy complicado. Está claro que lo que ha hecho Indurain, esos cinco Tours; luego Valverde también ha hecho mucho, aunque no haya ganado el Tour, es un ciclista de la madre que lo parió; Contador también... Pues me pondría entre los cinco primeros, pero detrás de ellos”, indica en una entrevista con Jot Down Sport, donde admite lo difícil que es ser considerado un grande por ganar clásicas en nuestro país.

“Te lo digo porque tú ves la gente que ha ganado tres veces San Remo, o la gente que ha ganado tres veces el Mundial, y son putas leyendas... estás ahí con unos nombres serios”, avisa un Freire que sí sabe lo difícil que es lograr lo que él consiguió: “Yo me valoro, pero es que el Tour es la carrera más importante, y Miguel -Indurain- ganó cinco...".