Eddy Merckx, cinco veces campeón de Tour de Francia: "Hoy los corredores participan en unas 80 carreras al año. Yo hacía entre 130 y 150"

El belga, de 81 años, se mostró muy crítico después de que otro ganador de la ronda gala, Jonas Vingegaard, asegurara que no se veía compitiendo hasta los 35 años y que probablemente colgaría la bicicleta mucho antes

Eddy Merckx, voz más que autorizada al ser considerado el mejor ciclista de la historia, no se ha mordido la lengua para criticar a algunos ciclistas, como es el caso de Jonas Vingegaard, que han sugerido que pueden retirarse a una edad corta. Algo que no comparte la leyenda belga que se retiró con 32 años en 1978. Época en la que no había tantas ayudas para los ciclistas.

Merckx señaló que las palabas de Jonas Vingegaard no se cumplirán. "Lo dijo en caliente, fruto de la decepción y de la frustración. Pero cuando vuelva a entrenar se marcará nuevos objetivos. No está desgastado"

Eddy Merckx, conocido como El Caníbal, dijo que él competía mucho más que los ciclistas actuales y que no entiende tanto descanso en la actualidad. "Yo, a los 30 años, es verdad que prácticamente ya había hecho mi carrera, pero también tenía un número de días de competición acorde con mi palmarés. Hoy los corredores participan como máximo en unas 80 carreras al año. Yo hacía entre 130 y 150", detalló al diario belga DH Les Sports.

El belga finalizó este debate de la siguiente forma. "Así que, si se cuidan bien, no hay ningún motivo para que no tengan una carrera larga".

Eddy Merckx, impresionado con las nuevas generaciones de deportistas

Eddy Merckx también tuvo tiempo para reflexionar sobre cada vez es más habitual ver a deportistas más jóvenes siendo los mejores del mundo en sus distintas especialidades. "En tenis y en fútbol también se empieza cada vez antes. Los deportistas se forman desde muy jóvenes con métodos que ya son profesionales. Por eso pueden convertirse antes en profesionales".

De hecho, el ganador del Tour de Francia en cinco ocasiones, se mostró impresionado por el francés Paul Seixas y el italiano Lorenzo Finn los cuales, junto al español Benjamín Noval, tienen que darle alegrías a naciones históricas en el ciclismo como son Francia, Italia o España. "Está Seixas, que impresiona. También vi a Lorenzo Finn en el Tour del Porvenir, al que presentan como el 'nuevo Pogacar'. Me dejó impresionado. Es por fin una buena noticia para Italia, que está viendo aparecer nuevos talentos".

Por otro lado, Eddy Merckx dio su pronóstico de cara al Mundial de ruta de ciclismo que se disputa este domingo en Montreal en donde su país, Bélgica, es claramente favorita al tener a Remco Evenepoel.

El Caníbal explicó que la pareja belga entre Remco Evenepoel y Wout Van Aert debe funcionar bien, pero si Evenepoel está bien no hay debate. "No hay ninguna razón para que no funcione, pero si Remco se siente en condiciones de ganar, debería vencer".

Bélgica es la gran favorita para obtener la victoria debido a la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, que sigue recuperándose de su caída en la Vuelta a España. Remco Evenepol es el rival a batir, pero hay otros candidatos como Tom Pidcock, de Reino Unido, Paul Seixas, de Francia, y Mathieu Van der Poel, de Países Bajos. España apuesta por Juan Ayuso y Enric Mas para dar la sorpresa.