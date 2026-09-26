Inglaterra - España: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la Nations League

Los Three Lions y la Roja se medirán en la primera jornada de la UEFA Nations League en un partido que se disputará en el mítico Wembley a partir de las 20:45 horas y con ESTADIO Deportivo ofreciendo el mimuto a minuto

Inglaterra y España se verán las caras este sábado en la primera jornada de la UEFA Nations League. España ya tiene todos los títulos posibles con Luis de la Fuente, incluida la Nations League pero eso no supone que la Roja no quiera luchar por una nueva Nations, de la cual es vigente subcampeona tras perder la última final ante Portugal. Inglaterra y España se han visto las caras en un buen puñado de partidos pero de los últimos nueve, seis han sido para la Roja, incluida la final de la Eurocopa 2024 en Alemania.

Horario y dónde ver en tv y online el Inglaterra España de la Nations League

El duelo entre Inglaterra y España se disputará a partir de las 20:45 (hora peninsular española) en el mítico estadio de Wembley. El partido podrá seguirse en televisión a través de DAZN y también de manera abierta y gratuita en La 1 de Televisión Española y RTVE Play, la plataforma online de RTVE.

Además en ESTADIO Deportivo, desde dos horas antes del comienzo del partido en Wembley, podrá seguir en directo y online la previa del mismo. Una vez que el balón eche a rodar, podrá disfrutar del minuto a minuto y con el partido concluido, podrá leer las noticias y reacciones más destacadas del mismo.

Once posible de la Inglaterra de Tuchel hoy en la Nations League

Inglaterra le sigue dando continuidad a Tuchel tras su buen Mundial y para este compromiso con España tendrá varias bajas sensibles como las de Palmes, Mainoo o Henderson. Se espera que el seleccionador nacido en Alemania mantenga un bloque muy parecido al del último Mundial con Harry Kane como gran referente ofensivo y otros socios como el madridista Bellingham o Saka.

Alineación posible de Inglaterra hoy: Pickford, Konsa, Guehi, Alexander-Arnold, Reilly, Scott, Anderson, Bellingham, Saka, Gordon y Harry Kane.

Once posible de la España de Luis de la Fuente en la Nations League

Luis de la Fuente ha introducido algunas novedades en su última lista de convocados para afrontar el duelo ante Inglaterra y los posteriores ante República Checa y Croacia por partida doble. Con una racha de 38 partidos sin perder en los 90 minutos (28 victorias y 10 empates), se podría esperar que Luis de la Fuente apueste por un bloque muy similar al del Mundial teniendo en cuenta la importancia de empezar con un buen resultado en esta Nations League. Pedro Porro es el único del pasado Mundial que ha sido sacrificado en la última lista de Luis de la Fuente.

Alineación posible de España hoy: Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Eric García, Fabián Ruiz, Rodri Hernández, Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.