Mbappé se lesiona de gravedad con Francia y Zidane enciende las alarmas del Real Madrid: "No pinta nada bien"

El astro francés se ha retirado lesionado en el partido que ha supuesto el estreno de Zidane en el banquillo galo. El delantero viajará a Madrid, donde se someterá a diversas pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión

Problema para Francia y problemón para Mourinho en el Real Madrid. El inicio de una nueva era de Francia, con Zinedine Zidane en el banquillo como nuevo seleccionador, comenzó con una victoria, laboriosa, trabajada, ante Turquía (0-1) y con una preocupante lesión de su goleador y capitán, Kylian Mbappe.

El astro del Real Madrid, que volvió por decisión del nuevo técnico a la banda izquierda, con una limitada participación y sin grandes ocasiones, fue, sin embargo, decisivo por su condición de goleador. Pero dejó síntomas preocupantes para su selección y para el equipo madrileño.

Mbappe, que rompió el equilibrio al inicio de la segunda parte cuando recibió un pase de Michael Olisé y, con la derecha, batió a Ugurcan Cakir desde la frontal, salió de la jugada dañado. Cojeó enseguida y torció el gesto. Se tocó la rodilla izquierda. Se lastimó solo. No hubo rival alguno ni una acción forzada. Fue tras disparar.

Fue atendido y volvió al terreno de juego, pero al poco tiempo se tiró al suelo para ser sustituido. Las manos en la cara y la pinta, fea. Se marchó poco antes de la hora de partido y dejó su sitio a Desire Doue.

Una vez finalizado el encuentro, la selección de Francia confirmaba la noticia. "El delantero Kylian Mbappe sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!", señala la cuenta del equipo de Francia masculino.

La dolencia del goleador francés está a la espera de pruebas pero las primeras exploraciones apuntan a una lesión tendinosa en la rodilla izquierda. El jugador, que se someterá a más exámenes este sábado, volverá a Madrid donde será visto por los médicos del club y donde se precisará el alcance de la dolencia y el tiempo de ausencia de los terrenos de juego.

Zidane avisa al Real Madrid: "No pinta bien"

Previamente, Zinedine Zidane, que se estrenó este viernes como seleccionador de Francia, con un triunfo en Turquía (0-1) en la Liga de Naciones, reconoció que la lesión de Kylian Mbappe "no pinta bien" y aventuró que el delantero volverá a Madrid.

"No, no va bien. Mbappe no está bien", dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo. "Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid. No correremos ningún riesgo", manifestó el técnico galo.

La lesión de Mbappe es la gran preocupación de Francia. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido. Se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Después, intentó volver al campo tras ser atendido pero momentos después se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto. Ahora, se determinará el alcance de su lesión en los próximos días.